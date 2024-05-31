Yeni Taşındıkları Evlerindeki Önceki Ev Sahiplerinden Kalmış Tuhaf Şeyleri Paylaşan 18 Kişi
Yeni Taşındıkları Evlerindeki Önceki Ev Sahiplerinden Kalmış Tuhaf Şeyleri Paylaşan 18 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/alanavalko/w...
Yeni bir eve taşındığınızı ve evinizde çok tuhaf ya da korkutucu şeyler bulduğunuzu hayal edin. Düşüncesi ürpertici değil mi? Gelin bunu yaşayan insanlar yeni evlerinde neler bulmuş bakalım!
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1. Bir ev sahibi, evinin ardiye kısmında evin orijinal sahiplerinden, 1960'lı yıllardan kalmış portreler buldu:
2. Bir kişi kuzeydoğu Fransa'daki 15. yüzyıldan kalma evinin bodrumunda bir dinozor kemiği bulmuş:
3. Bu kişi anneannesinin evini yenilerken tavan arasında büyükbabalarının protez bacağını buldu:
4. Bu ev sahibi 100 yıllık evlerinin çatı katında oldukça eski ve ürkütücü bir ruh çağırma tahtası bulmuş:
5. Bu evin yeni sahibi, eski ev sahiplerinden kalan bir konserve zulasını bulmuş:
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6. Bu kişi evinin arkasındaki derede kilitli bir silah kasası bulmuş:
7. Bu korkunçtan ziyade havalı. Bu kişiler anneannelerinin evini temizlerken Berenstein etiketli tatlı ayıcıklar bulmuş:
8. Birisi evlini yenilerken makyaj masasının arkasına gizlenmiş bir davet buldu ve davetiye Walt Disney'in kızının düğününeydi:
9. Bir kişi 1800'lerden kalma bu parayı 1885 yılında inşa edilmiş evlerinde gizli bir çekmecede bulmuş:
10. Garip olanlara geri dönüyoruz. Bu kişi 1700 yılında inşa edilmiş evinde bir sürü mısır koçanı bulmuş:
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11. Bir kişi evinin duvarının içinde bu korkunç tabloyu bulmuş:
12. Bu kişiler evlerini yenilerken zemine gizlenmiş bir kasa bulmuşlar:
13. Bu kişi evlerini temizlerken Dünya Ticaret Merkezi'nden eski bir seyahat broşürü bulmuş:
14. Bu kişi, yeni evlerinin arkasındaki ormanda tesadüfen eski bir mezarlık keşfetmiş:
15. Bu insanlar yeni bir eve taşındılar ve daha sonra birinin, arka bahçelerindeki ağaçlara çivilenmiş üç ölü karga bıraktığını keşfettiler:
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16. 100 yıllık bir evi yenilerken ev sahipleri evlerinin altında samuray kılıcı gibi görünen bir şey bulmuşlar:
17. Bir kişi 130 yıllık bir evin kilerini temizlerken bir sürü kemik buldu:
18. Ve son olarak, bu kişi bir diş hekimi, Avrupa'daki ailesinin evinde zemine gömülü, muhtemelen eski bir insan alt çenesi bulmuş:
Sizin de yeni taşındığınız evde bulduğunuz ilginç ya da korkutucu şeyler oldu mu? Yorumlarda buluşalım!
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