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Yeni Nesil Sound’un En İyi Örneklerinden 10 Şarkı

etiket Yeni Nesil Sound’un En İyi Örneklerinden 10 Şarkı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
28.06.2026 - 15:01
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Müzik son birkaç yılda ciddi şekilde değişti. Özellikle yeni nesil sound denilen tarzda da atmosferi güçlü ve ilk birkaç saniyede kendini belli eden şarkılar bulunuyor. İşte son dönemin en iyi örneklerinden birkaç tanesi!

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1. Fred again.. – Delilah (pull me out of this)

Bu şarkının gerçek ses kayıtlarıyla elektronik altyapıyı birleştirme şekli tamamen yeni nesil hissettiriyor. Şarkı hem kaotik hem de duygusal ilerliyor.

2. Billie Eilish – CHIHIRO

Minimal ama aşırı detaylı prodüksiyonu ile şarkı resmen patlıyor gibi hissettiiriyor. Modern pop'un en güçlü örneklerinden bir tanesi.

3. The Weeknd – Is There Someone Else?

TikTok estetiği ile aşırı uyumlu bir havası olan bu şarkı 80’ler etkisini yeni nesil synth yapısıyla birleştiriyor. İnsana hem nostaljik hem de oldukça güncel hissettiriyor.

4. PinkPantheress – Boy’s a liar Pt. 2

Yeni dönemin tükettiği müziklere baktığımızda bu beat tam yeni döneme hitap ediyor. Şarkı resmen loop'a almak için yapılmış gibi.

5. KAYTRANADA – Witchy

Bu şarkı R&B, house ve elektronik çizgiyi çok temiz bir şekilde birleştirerek kulaklarımızın pasını silecek bir şarkıyı bizlere sunuyor. Şarkının ritmi sürekli hareket halinde gibi hissettiriyor.

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6. 070 Shake – Skin and Bones

Atmosfer kurma konusunda son yılların en iyi şarkıcılarından biri. Şarkı karanlık ama aynı zamanda çok da sinematik ilerliyor. Yeni nesil alternatif sound'ların en iyi örneklerinden biri.

7. NewJeans – Super Shy

K-pop'un neden dünya çapında bu kadar iyi büyüdüğünü en iyi anlatan şarkılardan bir tanesi. İnsanın aklında kalan ritmi, fazla uğraşmadan bağımlılık yaratıyor.

8. Tame Impala – Breathe Deeper

Psychedelic dokuyu modern elektronikle birleştiriyor. Şarkı ilerledikçe sürekli şekil değiştiriyor. Özellikle son kısmında kendinizi resmen zirvede hissediyorsunuz.

9. Dijon – Many Times

Ham kayıt hissiyle modern prodüksiyonu aynı anda taşıyor. Çok 'kusursuz' hissettirmemesi ile kendi tarzını ön plana çıkarıyor. Yeni dönemin duygusal sound'una benziyor.

10. SZA – Ghost in the Machine

R&B’nin artık ne kadar farklı bir yere geldiğini gösteren harika şarkılardan biri. Geleneksel yapıdan uzak ama duygusal olarak da oldukça yüksek.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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