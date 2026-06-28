Yeni Nesil Sound’un En İyi Örneklerinden 10 Şarkı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Müzik son birkaç yılda ciddi şekilde değişti. Özellikle yeni nesil sound denilen tarzda da atmosferi güçlü ve ilk birkaç saniyede kendini belli eden şarkılar bulunuyor. İşte son dönemin en iyi örneklerinden birkaç tanesi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Fred again.. – Delilah (pull me out of this)
2. Billie Eilish – CHIHIRO
3. The Weeknd – Is There Someone Else?
4. PinkPantheress – Boy’s a liar Pt. 2
5. KAYTRANADA – Witchy
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 070 Shake – Skin and Bones
7. NewJeans – Super Shy
8. Tame Impala – Breathe Deeper
9. Dijon – Many Times
10. SZA – Ghost in the Machine
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın