Yeni iPhone Kuyruğu: Almak İçin Geceden Sıraya Girdiler

Vatandaşlar, fiyatı 120 bin liraya kadar çıkan iPhone’nun yeni çıkacak telefonunu almak için mağaza önünde geceden sıraya girdi. Sırada bekleyen vatandaşlardan Ali Zaman, gece 23.30’dan beri beklediğini söyleyerek “179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik.” ifadelerini kullandı.