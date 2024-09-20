Yeni iPhone Kuyruğu: Almak İçin Geceden Sıraya Girdiler
Yeni iPhone Kuyruğu: Almak İçin Geceden Sıraya Girdiler
Vatandaşlar, fiyatı 120 bin liraya kadar çıkan iPhone’nun yeni çıkacak telefonunu almak için mağaza önünde geceden sıraya girdi. Sırada bekleyen vatandaşlardan Ali Zaman, gece 23.30’dan beri beklediğini söyleyerek “179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik.” ifadelerini kullandı.
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Apple'ın yeni cep telefonu iPhone 16’yı almak isteyenler vatandaşlar mağazaların önünde kuyruk oldu.
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iPhone 16, bu sabah itibarıyla satışa sunulurken, telefonu ilk almak isteyenler Üsküdar ve Kadıköy’de bulunan mağazaların önünde kamp kurdu.
iPhone 16’nın en ucuz modeli 64 bin 999 TL’den başlıyor ve 120 bin liraya kadar çıkıyor.
iPhone kuyruğundan görüntüler 👇
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