Yeni Ebeveynlerin Bebek Bakımı Konusunda Gerçek Sandıkları Yalanlar
Yeni Ebeveynlerin Bebek Bakımı Konusunda Gerçek Sandıkları Yalanlar
Kaynak: https://www.momjunction.com/articles/...
Bebeğiniz doğmadan önce dahi hayatınız onun etrafında dönmeye başlar. Bir de bu konuda tecrübesizseniz hayatınızdaki herkesten tavsiyeler öneriler duyarsınız. Bu duyduklarınıza bir de doğruluğu yanlışlığı belli olmayan mitleri eklediğimizde iş içinden daha da çıkılmaz hale geliyor. Biz de bu yazımızda sizin için ebeveynlerin duyduğu doğruluğu olamayan, yalan 7 miti araştırdık. Detaylar 👇
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Yalan 1: Bebeği fazla sevgiyle şımartabilirsiniz.
Yalan 2: Bir bebeği ağlarken bırakmalısınız, böylece kendilerini sakinleştirmeyi öğrenirler.
Yalan 3: Tüm bebekler gece boyunca uyumalıdır.
Yalan 4: Bebeğinizle bağınızı ilk andan kuracaksınız.
Yalan 5: Bebeğinizle bir süre ara vermeye ihtiyaç duymak kötü bir şeydir.
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Yalan 6: Bebeğinizin üzgün hissetmesine asla izin vermemelisiniz.
Yalan 7: Bebeğiniz ağlıyorsa, yanlış bir şey yapıyorsunuzdur.
Peki siz bu doğru bilinen yalanlardan kaçını duydunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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