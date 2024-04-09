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Yeni Ebeveynlerin Bebek Bakımı Konusunda Gerçek Sandıkları Yalanlar

Yeni Ebeveynlerin Bebek Bakımı Konusunda Gerçek Sandıkları Yalanlar

Bebek
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 14:02

Bebeğiniz doğmadan önce dahi hayatınız onun etrafında dönmeye başlar. Bir de bu konuda tecrübesizseniz hayatınızdaki herkesten tavsiyeler öneriler duyarsınız. Bu duyduklarınıza bir de doğruluğu yanlışlığı belli olmayan mitleri eklediğimizde iş içinden daha da çıkılmaz hale geliyor. Biz de bu yazımızda sizin için ebeveynlerin duyduğu doğruluğu olamayan, yalan 7 miti araştırdık. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.momjunction.com/articles/...
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Yalan 1: Bebeği fazla sevgiyle şımartabilirsiniz.

Yalan 1: Bebeği fazla sevgiyle şımartabilirsiniz.

Bebekler kucağa alındıklarında, sizin ihtiyaçlarına cevap vereceğinize güvenirler, bu yüzden sıkı sıkıya size sarılmaya ihtiyaç duymazlar. Bebeğinizin ihtiyaçlarını sevgiyle karşılamak, duygularını yönetmelerine, özgüvenlerini geliştirmelerine ve gelecekteki zihinsel sağlık sorunlarının riskini azaltmalarına yardımcı olur. Bu yüzden kucaklamalarda cömert olun ve bebeğinizle oynayın. Emin olun bu şekilde daha bağımsız hale gelecekler.

Yalan 2: Bir bebeği ağlarken bırakmalısınız, böylece kendilerini sakinleştirmeyi öğrenirler.

Yalan 2: Bir bebeği ağlarken bırakmalısınız, böylece kendilerini sakinleştirmeyi öğrenirler.
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Bebekler, 'kendiliğinden uyumasına izin vermek' olarak adlandırılan yöntemle ağlamak bırakıldığında belki ağlamayı bırakabilirler, ancak kanıtlar ebeveynler cevap vermediğinde rahatsız hissedebileceklerini göstermektedir.

Tüm bebekler farklı zamanlarda ağlar ve bazıları diğerlerinden daha uzun süre ağlayabilir, bu yüzden bebeğinizi başka birinin bebeğiyle karşılaştırmamak önemlidir.

Yalan 3: Tüm bebekler gece boyunca uyumalıdır.

Yalan 3: Tüm bebekler gece boyunca uyumalıdır.

Bebeklerin uyku düzenleri yetişkinlerinkinden farklıdır ve geceleri uyanmak onlar için normaldir. Bazı bebekler uzun süre uyurken, diğerleri kısa aralıklarla uyur. Onların uyanmalarına sıcaklık ve sevgiyle yanıt vermek, ebeveyn-çocuk bağının ve gelişiminin önemli bir parçasıdır. Bebeğinizi sallayarak, yumuşak bir şekilde konuşarak veya onlara şarkı söyleyerek rahatlatabilirsiniz.

Yalan 4: Bebeğinizle bağınızı ilk andan kuracaksınız.

Yalan 4: Bebeğinizle bağınızı ilk andan kuracaksınız.
images.unsplash.com

Bazı ebeveynler, bebeğiyle anında sihirli bir bağ kurmayı bekleyebilir, ancak dürüst olmak gerekirse, bu hemen olmazsa olmaz. Bu, özellikle hayatınızda zor deneyimler yaşadıysanız veya düşük, bebek kaybı veya doğurganlık sorunları yaşadıysanız zaman alabilir. Ayrıca, zihinsel sağlık sorunları veya stresiniz varsa da bu geçerli olabilir. Bazen, her şeyin üstüne, doğumdan kendiniz de iyileşmeye ihtiyacınız olabilir. Bir bağ kurmaya yardımcı olacak basit şeyler yapabilirsiniz, örneğin sarılma, ten teması, besleme, rahatlatma ve saklambaç gibi oyunlar oynama. Zaman tanıyın.

Yalan 5: Bebeğinizle bir süre ara vermeye ihtiyaç duymak kötü bir şeydir.

Yalan 5: Bebeğinizle bir süre ara vermeye ihtiyaç duymak kötü bir şeydir.

Bir bebeğe bakmak, özellikle yorgun olduğunuzda zor olabilir. Başkalarından yardım istemekten çekinmeyin - belki birini yarım saatliğine bebeğe bakması için rica edin ve kendinize bir mola verin.

Bu, bebeğiniz ile eşiniz, büyük ebeveynleriniz veya diğer aile ve arkadaşlarınız arasında kaliteli bağ kurma fırsatı sunar. Ayrıca, bebeğinizin sizin her zaman döneceğinizi öğrenmesine de yardımcı olur.

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Yalan 6: Bebeğinizin üzgün hissetmesine asla izin vermemelisiniz.

Yalan 6: Bebeğinizin üzgün hissetmesine asla izin vermemelisiniz.

Yetişkinler gibi, bebeklerin üzüntü, rahatsızlık ve acı gibi duyguları ifade etmesi gerekmelidir, mutluluk ve heyecan gibi. 

Onların ağlamalarına sevgi ve güvence ile tepki vermeli ve bu, onlara bu duyguları ifade etmenin doğru olduğunu gösterir. Bu, büyüdükçe duygusal gelişimlerini gerçekten artırabilir. Bebeklerinizin tepkilerini ve duygularını yansıtmaya çalışın, mesela parlak gözleri varsa onlara gülümseyin, ve eğer yorgun ve bıkkın hissediyorlarsa üzülmeyin, hepimiz bazen öyle hissederiz!

Yalan 7: Bebeğiniz ağlıyorsa, yanlış bir şey yapıyorsunuzdur.

Yalan 7: Bebeğiniz ağlıyorsa, yanlış bir şey yapıyorsunuzdur.

Çok sayıda bebek sık sık ağlar ve ebeveynleri bununla ilgili endişe duyabilir. Ancak, bu konuda endişelenmemeye çalışın. Zamanla, bebekler daha sakin hale gelmelidir. Herhangi bir yanlış yapmadığınızı ve bunun sizin hatanız olmadığını unutmayın. Bebekler farklıdır ancak anlaşılmak için çaba sarf ederler. Onların vücut dilini, yüz ifadelerini, sesleri ve ağlamalarını dikkate almayı deneyin, çünkü bunlar size ihtiyaçlarını nasıl anlattıklarının yollarıdır. İlk başta bu büyük bir zorluk gibi görünebilir, ancak farklı ağlamalarını ve işaretlerini ne anlama geldiğini anlamayı ne kadar hızlı öğrendiğinize şaşıracaksınız.

Peki siz bu doğru bilinen yalanlardan kaçını duydunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz bu doğru bilinen yalanlardan kaçını duydunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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