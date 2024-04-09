Yeni Ebeveynlerin Bebek Bakımı Konusunda Gerçek Sandıkları Yalanlar

Yetişkinler gibi, bebeklerin üzüntü, rahatsızlık ve acı gibi duyguları ifade etmesi gerekmelidir, mutluluk ve heyecan gibi.

Onların ağlamalarına sevgi ve güvence ile tepki vermeli ve bu, onlara bu duyguları ifade etmenin doğru olduğunu gösterir. Bu, büyüdükçe duygusal gelişimlerini gerçekten artırabilir. Bebeklerinizin tepkilerini ve duygularını yansıtmaya çalışın, mesela parlak gözleri varsa onlara gülümseyin, ve eğer yorgun ve bıkkın hissediyorlarsa üzülmeyin, hepimiz bazen öyle hissederiz!