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Yeni Bir Jurassic World Oyunu İçin Kollar Sıvandı!

Yeni Bir Jurassic World Oyunu İçin Kollar Sıvandı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 10:30

Jurassic World Evolution isimli strateji oyunlarıyla tanıdığımız Frontier Developments, seriye üçüncü bir oyunun geleceğini belirten açıklamalarda bulundu.

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Jurassic World Evolution ismiyle iki farklı strateji oyunumuz var.

Jurassic World Evolution ismiyle iki farklı strateji oyunumuz var.

Bu serinin ilk oyunu 2018 yılında, diğer oyunu ise 2021 yılında bizlerle buluşmuştu. Kendi Jurassic Park ekosisteminizi kurabileceğiniz bu strateji oyunlarına şimdi bir yenisi daha eklenecek.

Devam oyunu kesin olarak yolda.

Devam oyunu kesin olarak yolda.

Frontier Developments İcra Kurulu Başkanı Jonny Watts tarafından yapılan açıklamada, Jurassic World Evolution için Universal Products & Experiences ile işbirliği yapılarak bir devam oyunu geliştirildiği açıklandı. Hatta tarih olarak 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arası işaret edildi.

Şirketin en çok satan oyun serisi.

Şirketin en çok satan oyun serisi.

Planet Coaster, Planet Zoo ve çeşitli F1 Manager oyunlarıyla tanınan Frontier Developments, şirketin en çok gelir kazandıran oyununun Jurassic World Evolution serisi olduğunu söylüyor. Bu sebeple seriye yeni bir oyunun gelmesi zaten kaçınılmazdı.

Ayrıca henüz duyurulmamış bir proje üzerinde çalışıyorlar.

Ayrıca henüz duyurulmamış bir proje üzerinde çalışıyorlar.

Jonny Watts tarafından yapılan açıklamaların sonunda ise, şirketin henüz duyurulmamış bir proje üzerinde emin adımlarla çalıştığı söyleniyor. 'Henüz duyurulmamış' dendiğine göre muhtemelen daha önce yaptıkları oyun serilerinden bağımsız olan yeni bir IP olabileceği söylentisi de artmış durumda.

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