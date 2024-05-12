Yeni Bir Jurassic World Oyunu İçin Kollar Sıvandı!

Jonny Watts tarafından yapılan açıklamaların sonunda ise, şirketin henüz duyurulmamış bir proje üzerinde emin adımlarla çalıştığı söyleniyor. 'Henüz duyurulmamış' dendiğine göre muhtemelen daha önce yaptıkları oyun serilerinden bağımsız olan yeni bir IP olabileceği söylentisi de artmış durumda.