Yeni Bir Jurassic World Oyunu İçin Kollar Sıvandı!
Yeni Bir Jurassic World Oyunu İçin Kollar Sıvandı!
Jurassic World Evolution isimli strateji oyunlarıyla tanıdığımız Frontier Developments, seriye üçüncü bir oyunun geleceğini belirten açıklamalarda bulundu.
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Jurassic World Evolution ismiyle iki farklı strateji oyunumuz var.
Devam oyunu kesin olarak yolda.
Şirketin en çok satan oyun serisi.
Ayrıca henüz duyurulmamış bir proje üzerinde çalışıyorlar.
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