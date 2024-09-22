Yeni Bir İlişkiye Başlamakta Zorluk Çekmenizin Muhtemelen 10 Sebebi
Yeni Bir İlişkiye Başlamakta Zorluk Çekmenizin Muhtemelen 10 Sebebi
Kendinizi yeni bir ilişkiye başlamak konusunda cesaretsiz ve önyargılı hissediyorsanız bunun birçok nedeni olabilir. Kendinizi tanımak ve sorunun ne olduğunu bulmak bu problemi çözmek için yapmanız gereken ilk şeylerden biridir...
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1. Her şeyin mükemmel olmasını istersiniz...
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2. Geçmiş deneyimler peşinizi bırakmaz...
3. Özgüveniniz yeni bir ilişkiye başlamak için yetersizdir...
4. Partnerinize bağlanmaktan korkarsınız...
5. Sosyal kaygılarınız olabilir...
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