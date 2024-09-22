Yeni Bir İlişkiye Başlamakta Zorluk Çekmenizin Muhtemelen 10 Sebebi

Yeni bir ilişkiye başlayamama sebebiniz o kişiyi bulamamış olmak da olabilir. 😅 Sosyal ortamlarda rahat biri değilseniz veya yeni insanlarla tanışmaktan çekinip kaçıyorsanız yeni bir ilişkiye başlamak karmaşık bir hale dönüşebilir. Muhtemelen bu durumda potansiyel partnerinizi de reddetmiş oluyorsunuz...