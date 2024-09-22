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Yeni Bir İlişkiye Başlamakta Zorluk Çekmenizin Muhtemelen 10 Sebebi

etiket Yeni Bir İlişkiye Başlamakta Zorluk Çekmenizin Muhtemelen 10 Sebebi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 23:46

Kendinizi yeni bir ilişkiye başlamak konusunda cesaretsiz ve önyargılı hissediyorsanız bunun birçok nedeni olabilir. Kendinizi tanımak ve sorunun ne olduğunu bulmak bu problemi çözmek için yapmanız gereken ilk şeylerden biridir...

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1. Her şeyin mükemmel olmasını istersiniz...

Geçmiş deneyimlerin sizde bıraktığı travmalardan dolayı yeni bir ilişkide her şeyin en mükemmeli olmasını istemeniz çok normal. Bu yüksek beklentiler de mükemmel partneri aradığınız için sürekli başarısızlıkla sonuçlanabilir.

2. Geçmiş deneyimler peşinizi bırakmaz...

Geçmişte yaşanan olumsuz ilişkiler ve kalp kırıklıkları tekrarlanacak gibi hissetmenizden dolayı partnerinize evet diyemeyebilirsiniz. Bunun nedeni güven duygunuzun eksilmesinden dolayıdır.

3. Özgüveniniz yeni bir ilişkiye başlamak için yetersizdir...

Kendi değeriniz hakkında şüpheleriniz varda, yeni bir ilişkiye başlamak zor olabilir. Özgüven eksikliğinden dolayı kendinizi bir ilişki için ya da partneriniz için yeterli görmezsiniz.

4. Partnerinize bağlanmaktan korkarsınız...

İlişkilerde bağlanmaktan korkmak yeni bir ilişkiye başlamayı da epey zorlaştırır. Kendinizi karşınızdaki insana tamamen bırakmaktan korkabilir veya reddedilmekten korkma gibi nedenler ilişki konusunda sıkıntı çekmenize neden olur.

5. Sosyal kaygılarınız olabilir...

Yeni bir ilişkiye başlayamama sebebiniz o kişiyi bulamamış olmak da olabilir. 😅 Sosyal ortamlarda rahat biri değilseniz veya yeni insanlarla tanışmaktan çekinip kaçıyorsanız yeni bir ilişkiye başlamak karmaşık bir hale dönüşebilir. Muhtemelen bu durumda potansiyel partnerinizi de reddetmiş oluyorsunuz...

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6. Duygusal olgunluğa erişememiş olabilirsiniz...

Sağlıklı bir ilişkinin başlangıcı, hislerinizden emin olmakla başlar. Eğer hislerinizden bir türlü emin olamıyorsanız sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki için de hazır değilsiniz demek.

7. Bağımsızlığınıza düşkün olabilirsiniz...

Yoğun bir iş hayatı, hobiler, kişisel hedefler gibi tamamen sizinle alakalı sebepler yeni bir ilişkiye vakit ayırmak istememenize neden olabilir. Sağlıklı bir ilişkide, partnerler birbirlerine vakit ayırmaktan keyif alırlar. Bağımsızlık hissi, ilişkilerde öncelik vermeyi zorlaştırır.

8. İletişim eksikliği de yine bu sebeplerden biridir.

İyi bir iletişim becerisine sahip olmamak, yeni bir ilişkiye sahip olmayı zorlaştırabilir. Her şeyin en başında iyi bir iletişim kurmak vardır. Sağlıklı bir ilişkinin anahtarı da iletişim kurmaktan geçer.

9. Partnerinizin siz için doğru insan olup olmadığından emin olun.

Sürekli olarak yanlış partneri seçmek, yeni bir ilişkiye başlamayı zorlaştırabilir. Karşınızdaki insanın doğru insan olup olmadığından emin olun çünkü hayal kırıklığı ne kadar fazla olursa, başka birine şans vermek de o kadar zorlaşıyor.

10. Duygusal olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz...

Günlük hayatın, şimdinin veya geleceğin getirdiği duygusal yorgunluk hissi etrafınızdaki hiçbir şeye enerjinizin kalmamasına neden olabilir. Yorgun ve tükenmiş hissetmek yeni bir ilişkiye çaba ve enerji verememeniz demektir.

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