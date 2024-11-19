Yeni Aldığımız Ürünler Neden Eskisi Gibi Dayanıklı Değil? İşte Kalite Kaybının Ana Sebepleri!

'Ürünler neden bu kadar çabuk yıpranıyor ve bozuluyor?' sorusunu sık sorar ve çevremizden duyar olduk. Eskiden aldığımız ürünlerin çoğu uzun ömürlü ve dayanıklı olurdu. Mesela telefonlar yıllarca sorunsuz çalışır, bir ceket birkaç yıl boyunca ilk günkü gibi kalırdı. Şimdi ise hemen hemen her şey kısa sürede eskimeye, deforme olmaya başlıyor. Bu kadar hızlı bir bozulma sürecinin arkasında yatan sebepler aslında çok daha karmaşık. Gelin anlatalım.

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