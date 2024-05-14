Yeni Akit Yazarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: “Size Artık Dinlenmek Düşer”
Yeni Akit Yazarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: “Size Artık Dinlenmek Düşer”
Yeni Akit Gazetesi’nin yazarlarından İdris Günaydın, AK Parti’de seçim mağlubiyeti sonrasında hiçbir şey yapılmadığına dikkat çekti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede aday olmaması gerektiğini ifade etti. Günaydın, “Bundan sonra size dinlenmek düşüyor artık' ifadelerini kullandı.
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AK Parti, kurulduğu yıldan bu yana ilk kez CHP’nin ardından ikinci parti konumuna gerileyince, partiye yakın olan kişilerin de oy kaybının nedenleri için yorumları peş peşe geliyor.
Yeni Akit yazarı İdris Günaydın ise bugün sosyal medyada çok konuşulan bir yazıyı köşesine taşıdı.
Günaydın, “Sayın Cumhurbaşkanım. Yaptıklarınız tarihe mal oldu ve kitaba girdi. Bundan sonra size dinlenmek düşüyor artık” artık ifadeleri dikkat çekti.
“Bundan sonra Tayyip Bey yeniden aday olamayacağına göre kongrede veliahdını mı çıkaracak? Kendisinin Cumhurbaşkanı olarak devam etmesinde ne bir mahzur var ne de milleti rahatsız edecek bir sıkıntı.”
“En doğrusu da kongrede veliahdını çıkarmasıdır. Yeni bir lider, yeni bir söylem. Yeni lider partiyi yeniden tepeden tırnağa dizayn eder. Bir heyecan getirir. Böylece zamanında seçime gidilir.”
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“Vahdettin merhumun Mustafa Kemal’e Yıldız Sarayı’nda Boğaz’daki İngiliz Zırhlıları karşısında dediği gibi diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Yaptıklarınız tarihe mal oldu ve kitaba girdi. Bundan sonra size dinlenmek düşüyor artık.”
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