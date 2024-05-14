Yeni Akit Yazarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: “Size Artık Dinlenmek Düşer”

Yeni Akit Gazetesi’nin yazarlarından İdris Günaydın, AK Parti’de seçim mağlubiyeti sonrasında hiçbir şey yapılmadığına dikkat çekti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede aday olmaması gerektiğini ifade etti. Günaydın, “Bundan sonra size dinlenmek düşüyor artık' ifadelerini kullandı.