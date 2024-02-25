Yeme İçme Alışkanlıklarına Göre Ruh Halin Nasıl?

Terfi alabilir misin yoksa başka bir şirkete geçmek mi daha iyi olur? Ofiste kimler seni destekliyor, kimler sana karşı çıkıyor, işe ne kadar sadık olmalısın? İşte uykularını kaçıran sorular bunlar. Belki kendi işini kurarsın, ama yine de endişeler devam eder. Kariyerine fazlasıyla odaklanıyorsun. Bu gidişle ne olacağını kestiremiyoruz.