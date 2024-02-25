Yeme İçme Alışkanlıklarına Göre Ruh Halin Nasıl?
Yeme İçme Alışkanlıklarına Göre Ruh Halin Nasıl?
Tercihlerine göre şu andaki ruh halin nasıl? Merak ediyorsan ilk sorumuzla başlayalım 🙌
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1. Kaç yaşındasın?
2. Kahvaltıyla aran nasıl?
3. Bu içeceklerden hangisi tercih edersin?
4. Türk kahvesini sever misin?
5. Pilav sence hangisiyle daha uyumlu?
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6. Peki yanında ayran mı gazlı içecek mi tercih edersin?
7. Bitter çikolata mı sütlü çikolata mı?
8. İlk buluşmada sence her şey yenir mi yenmez mi?
9. Asla yemem dediğin bir yiyecek var mı?
10. Son olarak da bu tatlılardan birini seç!
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