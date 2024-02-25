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Yeme İçme Alışkanlıklarına Göre Ruh Halin Nasıl?

Yeme İçme Alışkanlıklarına Göre Ruh Halin Nasıl?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.02.2024 - 13:01

Tercihlerine göre şu andaki ruh halin nasıl? Merak ediyorsan ilk sorumuzla başlayalım 🙌

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1. Kaç yaşındasın?

2. Kahvaltıyla aran nasıl?

2. Kahvaltıyla aran nasıl?

3. Bu içeceklerden hangisi tercih edersin?

4. Türk kahvesini sever misin?

4. Türk kahvesini sever misin?

5. Pilav sence hangisiyle daha uyumlu?

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6. Peki yanında ayran mı gazlı içecek mi tercih edersin?

7. Bitter çikolata mı sütlü çikolata mı?

8. İlk buluşmada sence her şey yenir mi yenmez mi?

8. İlk buluşmada sence her şey yenir mi yenmez mi?

9. Asla yemem dediğin bir yiyecek var mı?

10. Son olarak da bu tatlılardan birini seç!

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Senin için varsa yoksa iş iş iş!

Senin için varsa yoksa iş iş iş!

Terfi alabilir misin yoksa başka bir şirkete geçmek mi daha iyi olur? Ofiste kimler seni destekliyor, kimler sana karşı çıkıyor, işe ne kadar sadık olmalısın? İşte uykularını kaçıran sorular bunlar. Belki kendi işini kurarsın, ama yine de endişeler devam eder. Kariyerine fazlasıyla odaklanıyorsun. Bu gidişle ne olacağını kestiremiyoruz.

Kimin ne hali varsa görsün!

Kimin ne hali varsa görsün!

Dünya yansa umurunda değil. Herkes kendi derdiyle uğraşsın, ben dertleri takmam, yaşımı sürerim modundasın. Senin amacın sanki 'diğerleri 40'ında hastalıklarla boğuşurken ben hala genç ve enerjik olacağım' demek.

Gündemi takip etmekten kendini alıkoyamıyorsun!

Gündemi takip etmekten kendini alıkoyamıyorsun!

Sabahtan akşama kadar telefon elinde adeta haberleri kovalıyorsun. Bir sosyal medya platformundan çıkıp diğerine koşuyorsun. Çevrendeki herkese gündemden dert yanıyorsun. Üzülme bu kadar.

Çevrendekilerin derdini dert edinmişsin!

Çevrendekilerin derdini dert edinmişsin!

Ahmet neden karısından boşanıyor, Can'ın yeni işindeki en büyük sıkıntısı ne, Simge'nin kıskanç eltisi en son Simge'ye ne zaman oturmaya gelmiş. İşte bunların hepsi senin derdin. Bütün arkadaşlarının derdinin peşinde harap olacaksın. Telefonun hiç susmuyor, maşallah. Kendine de vakit ayırmalısın

Sevdiğin insanı düşünmeden edemiyorsun!

Sevdiğin insanı düşünmeden edemiyorsun!

Sen sevdiğin insanla kafayı adeta bozmuşsun.' Benim kadar seviyor mu? Başkasına baktı mı? Ulan ne güzel bakıyor, Seviyorum yaa'! O kadar aşıksın ki, gözün ne arkadaşlarını, ne aileni, ne de memleketi görüyor. Allah kavuştursun. İnşallah mutlu sonla biter diyelim.

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