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Yeğen Zorbalığından Diyeti Bozanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yeğen Zorbalığından Diyeti Bozanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Onedio Editörü
25.10.2024 - 17:45

Bakalım haftayı yavaştan kapatmaya hazırlandığımız Cuma günü timeline'da neler dönmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Yanlış ölçü kurbanı...

Yanlış ölçü kurbanı...
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Bu kadar ofansiflik fazla.

Bu kadar ofansiflik fazla.
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Anlamlı...

Anlamlı...
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Kediptomani...

Kediptomani...
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Üzdü.

Üzdü.
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👇

👇
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Birazcık huzur...

Birazcık huzur...
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👇

👇
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Detaylara takılanlar...

Detaylara takılanlar...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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