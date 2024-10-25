Yeğen Zorbalığından Diyeti Bozanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yeğen Zorbalığından Diyeti Bozanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftayı yavaştan kapatmaya hazırlandığımız Cuma günü timeline'da neler dönmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Yanlış ölçü kurbanı...
Bu kadar ofansiflik fazla.
Anlamlı...
Kediptomani...
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Üzdü.
👇
Birazcık huzur...
👇
Detaylara takılanlar...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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