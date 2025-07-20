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Yazın Sana En Uygun Sağlıklı Beslenme Tarzını Seçiyoruz!

etiket Yazın Sana En Uygun Sağlıklı Beslenme Tarzını Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 19:02

Bu yaz senin yaşam tarzın ve bedenin için en uygun sağlıklı beslenme tarzı ne hiç düşündün mü? Sana en uygun beslenme tarzını öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek. Senin için en uygun tarz bu testin sonunda, hazırsan başlayalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Peki yaşını da söyleyebilir misin?

3. Senin tatilde ilk işin hangisi olur?

4. Buzdolabında hangisini görsen daha fazla heyecanlanırsın?

5. Yaz denince ilk aklına hangi kelime geliyor?

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6. Sabah kahvaltını nerede yapmak istersin?

7. Öğlen için bir şeyler yiyeceksin, ilk hangisini seçersin?

8. Peki hangisi senin yaz içeceğin?

9. Yaz mevsiminde yemesem de olur dediğin o öğün hangisi?

Hafif beslenme tarzı!

Senin yaz aylarında kurtarıcın oldukça hafif beslenmek. Smoothie tarzında veya daha hafif lezzetler ile beslenebilirsin. Soğuk içecekler, meyve bowl’ları ve hafif atıştırmalıklarla dolu bir yaz senin için ideal. Ferahlatıcı, pratik ve vitamin deposu tarifleri tercih ediyorsun. Pişirme derdi yok, mutfakta hız var! Yaz sıcaklarında hem içini serin tutabilir hem de formunu koruyabilirsin!

Akdeniz tipi beslenme!

Sen yaz aylarında tam ideal tarzda yiyorsun. Bazen ızgara tavuk bazen de salata. Yine de Ege ve Akdeniz mutfağından kaçamıyorsun. Sebze, protein ve sağlıklı yağların bir arada olduğu, geleneksel Akdeniz mutfağına yakın, dengeli bir beslenme tarzını benimsiyorsun. Izgara tavuk, yoğurt, taze salatalar ve tam tahıllarla hem doyurucu hem sağlıklı öğünler senin vazgeçilmezin!

Mevsimsel beslenme tarzı!

Senin mevsimsel olarak dengeli ve sağlıklı beslenmen gerekiyor. Yerel pazarları gezen, mevsim sebzelerine göre menüsünü kuran bir klasikçisin. Zeytinyağlı enginar, semizotu, barbunya gibi geleneksel ama sağlıklı seçenekler senin sofranda her zaman var. Hafif ama lezzetten ödün vermeyen bir yaz beslenme rutinin var!

Bitkisel beslenme tarzı!

Seni yaz ayında daha hafif hissettirecek şey kesinlikle bitkisel beslenme tarzı bu sayede kendini daha iyi hissedebilirsin. Glutensiz, şekersiz, rafine ürünlerden uzak ve çoğunlukla bitkisel içerikli öğünlerle beslenmeyi tercih ediyorsun. Yazı, bedenini arındırmak ve enerjini yenilemek için bir fırsat olarak görüyorsun. Vegan tarifler, chia tohumları, sebze burgerler ve sağlıklı atıştırmalıklar senin alanın!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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