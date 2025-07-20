Yazın Sana En Uygun Sağlıklı Beslenme Tarzını Seçiyoruz!
Bu yaz senin yaşam tarzın ve bedenin için en uygun sağlıklı beslenme tarzı ne hiç düşündün mü? Sana en uygun beslenme tarzını öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek. Senin için en uygun tarz bu testin sonunda, hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Peki yaşını da söyleyebilir misin?
3. Senin tatilde ilk işin hangisi olur?
4. Buzdolabında hangisini görsen daha fazla heyecanlanırsın?
5. Yaz denince ilk aklına hangi kelime geliyor?
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6. Sabah kahvaltını nerede yapmak istersin?
7. Öğlen için bir şeyler yiyeceksin, ilk hangisini seçersin?
8. Peki hangisi senin yaz içeceğin?
9. Yaz mevsiminde yemesem de olur dediğin o öğün hangisi?
Hafif beslenme tarzı!
Akdeniz tipi beslenme!
Mevsimsel beslenme tarzı!
Bitkisel beslenme tarzı!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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