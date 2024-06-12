Yaza Formda Girmek İsteyenlere: Kilo Verme Serüveninde İhtiyacınız Olan 10 Olmazsa Olmaz Şey

Sebzeler, meyveler ve proteinlerle dolu bir beslenme, daha enerjik olmamızı ve sağlıklı kalmamızı sağlar. Beslenme düzeni kurmak tabii ki kolay değil. Ancak acele etmemek en iyisi.

Yavaş yavaş alışkanlık kazanıp ilerlemek gerekiyor. Herkesin vücudu farklı olduğu için kendi bedenimize uygun bir beslenme planı yapmalıyız.