Yaz Tatili Seçimlerine Göre Hangi Şarkıyla Gün Batımını İzlemen Gerektiğini Söylüyoruz!
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Yazın o en büyülü anı vardır ya hani; güneş yavaşça alçalır, gökyüzü turuncudan pembeye döner ve zaman bir anlığına durur... İşte o an arkada çalan şarkı, aslında o yazın tüm ruhunu ve senin o dönemki modunu özetler.Senin bu yaz için hayal ettiğin tatil tarzı, aslında ruhunun hangi melodiyi aradığını da fısıldıyor.
Hazırsan, bu yaz yapacağın seçimlere göre gün batımını hangi şarkıyla taçlandırman gerektiğini bulalım!👇🏻
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1. İlk sorumuzla başladık! Bu yaz için tatil planı yaptın mı?
2. Kırmızı bir yaz meyvesi seçer misin?
3. Br gün batımı fotoğrafı seç!
4. İki kişilik tatil biletin olsa kimi yanında götürürsün?
5. Bu yaz tatilini nasıl geçirmeyi planlıyorsun?
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6. Şimdi de bu yaz meyvelerinden en sevdiğini seç!
7. Güneşin altında güneşlenmeyi sever misin?
8. En sevdiğin yaz ayı hangisi?
9. Son olarak, bu deniz görsellerinden birini seç!
Don Omar - Danza Kuduro ft. Lucenzo
Evdeki Saat - Uzunlar V1
Inna - Sun Is Up
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