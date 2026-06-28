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Yaz Tatili Seçimlerine Göre Hangi Şarkıyla Gün Batımını İzlemen Gerektiğini Söylüyoruz!

etiket Yaz Tatili Seçimlerine Göre Hangi Şarkıyla Gün Batımını İzlemen Gerektiğini Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.06.2026 - 19:01
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Yazın o en büyülü anı vardır ya hani; güneş yavaşça alçalır, gökyüzü turuncudan pembeye döner ve zaman bir anlığına durur... İşte o an arkada çalan şarkı, aslında o yazın tüm ruhunu ve senin o dönemki modunu özetler.Senin bu yaz için hayal ettiğin tatil tarzı, aslında ruhunun hangi melodiyi aradığını da fısıldıyor.

Hazırsan, bu yaz yapacağın seçimlere göre gün batımını hangi şarkıyla taçlandırman gerektiğini bulalım!👇🏻

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1. İlk sorumuzla başladık! Bu yaz için tatil planı yaptın mı?

2. Kırmızı bir yaz meyvesi seçer misin?

3. Br gün batımı fotoğrafı seç!

4. İki kişilik tatil biletin olsa kimi yanında götürürsün?

5. Bu yaz tatilini nasıl geçirmeyi planlıyorsun?

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6. Şimdi de bu yaz meyvelerinden en sevdiğini seç!

7. Güneşin altında güneşlenmeyi sever misin?

8. En sevdiğin yaz ayı hangisi?

9. Son olarak, bu deniz görsellerinden birini seç!

Don Omar - Danza Kuduro ft. Lucenzo

Gün batımı senin için günün bittiği bir an değil; aksine asıl eğlencenin, dansın ve gecenin başladığı o heyecan verici köprü anlamına geliyor. Sahilde ritme ayak uydurarak adımladığın, enerjinin bir an bile düşmediği dynamic bir yaz tatili tam senin kalemin. Bu küresel hit, batan güneşin turuncu kızıllığını adeta bir festival alanına çevirecek ve içindeki bitmek bilmeyen yaz enerjisini doruklara çıkaracak.

Evdeki Saat - Uzunlar V1

Senin için tatil sadece tek bir plajda sabit kalmak değil; direksiyonun başında, yeni rotalar keşfederek ve özgürlüğü sonuna kadar hissederek yapılan bir yolculuk demek. Arabanın camından süzülen akşamüstü güneşi yüzünü yalayıp geçerken, bu modern indie tınıları tam da aradığın o bağımsızlık hissini besleyecek. Yolun getirdiği o tatlı yorgunluğu batan güneşe karşı bir tepede izlerken, bu parça zihnindeki tüm karmaşayı bir bulut gibi dağıtacak.

Inna - Sun Is Up

Senin gün batımın tam yaz enerjisi taşıyor; hafif bronzlaşmış ten, deniz kokusu ve akşam başlayacak eğlencenin heyecanı gibi. Sen tatilde fazla düşünmek istemiyorsun, modun yükselsin ve ortamın havası bir anda değişsin yeter. INNA – Sun Is Up tam da bu yüzden senin gün batımı şarkın olabilir. Hem sahil havası var hem de “tatil daha yeni başlıyor” dedirten kıpır kıpır bir enerjisi var.

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miray soysal
miray soysal
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