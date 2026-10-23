Yaz Meyvesi Ama Kışın da Sofralarda: Tavana Asılınca Aylarca Bozulmuyor
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Yazın tarladan toplanan kavun, çoğu evde eylül bitmeden sofradan kalkar. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ise durum farklı: Hasattan sonra seçilen kavunlar tek tek iplere bağlanıp depoların tavanına asılıyor. Bu yöntemle saklanan coğrafi işaretli Kırkağaç kavunu aylarca bozulmadan kalıyor, yılbaşında ve 2027'nin ilk aylarında sofralara geliyor.
Kaynak: İHA
Kavunlar birbirine değmeden tavana asılıyor
100 metrekarelik depoya 40 tona yakın kavun sığıyor
Askıdaki kavunlar şubat sonuna kadar satılıyor
Aynı tohum başka toprakta aynı tadı vermiyor
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