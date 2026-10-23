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Yaz Meyvesi Ama Kışın da Sofralarda: Tavana Asılınca Aylarca Bozulmuyor

Yaz Meyvesi Ama Kışın da Sofralarda: Tavana Asılınca Aylarca Bozulmuyor

Manisa
Azize Gündoğan
Azize Gündoğan - Gündem Editörü
23.10.2026 - 13:11
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Yazın tarladan toplanan kavun, çoğu evde eylül bitmeden sofradan kalkar. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ise durum farklı: Hasattan sonra seçilen kavunlar tek tek iplere bağlanıp depoların tavanına asılıyor. Bu yöntemle saklanan coğrafi işaretli Kırkağaç kavunu aylarca bozulmadan kalıyor, yılbaşında ve 2027'nin ilk aylarında sofralara geliyor.

Kaynak: İHA

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Kavunlar birbirine değmeden tavana asılıyor

Kavunlar birbirine değmeden tavana asılıyor

Kırkağaç'ta bu yıl yaklaşık 10 bin dekarlık alanda kavun ekildi ve 30 bin tonluk rekolte alındı. Ürünün bir bölümü hasatla birlikte doğrudan satışa çıkarken bir bölümü kış için ayrılıyor. Üreticiler bu kavunları tek tek elden geçiriyor; çürük ya da darbe almış olanları ayıklayıp sağlam olanları depoya taşıyor.

Depoda kavunlar iplerle bağlanıyor ve tavana kurulan düzeneklere, birbirine temas etmeyecek şekilde asılıyor. Askıda duran kavun her yönden hava alıyor. Kalın ve dayanıklı kabuğu da eklenince meyve, kış aylarında bile tadını ve kokusunu koruyabiliyor.

100 metrekarelik depoya 40 tona yakın kavun sığıyor

100 metrekarelik depoya 40 tona yakın kavun sığıyor

Bu saklama yönteminin bir avantajı da yerden kazandırması. İlçede uzun yıllardır kavun yetiştiren Apti Kayacık, kavunları direklere asarak dikey depoladıklarını anlatıyor. Kayacık'ın verdiği rakamlara göre 100 metrekarelik bir depoya bu yöntemle 35-40 ton kavun sığıyor. Aynı alana kavunlar yere iki sıra halinde dizilseydi en fazla 5-6 ton ürün konabiliyor.

Kayacık'a göre askının faydası yalnızca yerle sınırlı değil. Hava alan kavunun dayanma süresi de uzuyor.

Askıdaki kavunlar şubat sonuna kadar satılıyor

Askıdaki kavunlar şubat sonuna kadar satılıyor

Türkiye'nin pek çok yerinde kavun yaz aylarıyla sınırlı kalırken Kırkağaç kavunu uzun raf ömrü sayesinde kışın da tezgahlarda yer alıyor. Özellikle yılbaşı döneminde talep gören kavunlar, uygun şartlarda saklandığında yeni yılın ilk aylarına kadar yenebiliyor.

Kayacık, bu yılki deposunun tamamını şimdiden sattığını söylüyor. Tonaj üzerinden anlaşılan depo alıcının malı oluyor. Alıcı ocak ayında kavunları sarıp satışa göndermeye başlıyor ve şubat sonuna kadar parça parça depodan ürün çekiyor. Mart ayına kadar dayanan kavunlar da oluyor ama ilçede kavun mevsimi çoğunlukla şubatla birlikte kapanıyor.

Aynı tohum başka toprakta aynı tadı vermiyor

Aynı tohum başka toprakta aynı tadı vermiyor

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, kavunun dayanıklılığının bölgenin toprağından geldiğini düşünüyor. Özarı, Türkiye'nin dört bir yanına tohum gönderdiğini ama başka yerlerde yetişen kavunların aynı lezzeti ve dayanıklılığı yakalayamadığını anlatıyor. Ona göre kavunu öne çıkaran üç özellik var: dayanıklılık, yoğun lif yapısı ve kendine has aroma.

Özarı tüketicilere de bir not düşüyor. Bölgede yüzyıllardır sarı zemin üzerine yeşil benekli Altınbaş çeşidi yetiştiriliyor; ancak talep değiştiği için artık beyaz dilimli ve sarı dilimli çeşitler de ekiliyor. Özarı, depolardaki beyaz dilimli kavunları görenlerin 'Bu Kırkağaç kavunu değil' diye düşünmemesini istiyor.

Kırkağaç kavunu 2008'de Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret almıştı. 2025'te Avrupa Birliği tescilini de alan kavun, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret alan 38. tarım ürünü ve Manisa'nın bu tescili alan ilk ürünü oldu.

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan
Gündem Editörü
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