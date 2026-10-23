Yaz Meyvesi Ama Kışın da Sofralarda: Tavana Asılınca Aylarca Bozulmuyor

Kırkağaç'ta bu yıl yaklaşık 10 bin dekarlık alanda kavun ekildi ve 30 bin tonluk rekolte alındı. Ürünün bir bölümü hasatla birlikte doğrudan satışa çıkarken bir bölümü kış için ayrılıyor. Üreticiler bu kavunları tek tek elden geçiriyor; çürük ya da darbe almış olanları ayıklayıp sağlam olanları depoya taşıyor.

Depoda kavunlar iplerle bağlanıyor ve tavana kurulan düzeneklere, birbirine temas etmeyecek şekilde asılıyor. Askıda duran kavun her yönden hava alıyor. Kalın ve dayanıklı kabuğu da eklenince meyve, kış aylarında bile tadını ve kokusunu koruyabiliyor.