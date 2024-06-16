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Yaz Aylarında Kilo Vermek İçin Kapsamlı Bir Kılavuz

etiket Yaz Aylarında Kilo Vermek İçin Kapsamlı Bir Kılavuz

Ece Benligiray
Ece Benligiray - yazio
16.06.2024 - 23:41

Ah be arkadaşım, yaz gelince göbeğin iyice can sıkıcı hale geldi değil mi? Nisan-Mayıs yola koyulanlar inceldi, sen hala bedeninle kavgadasın! Herkes senden daha fit görünürken yine başaramadın!

Deme öyle! Yaz ayları kilo vermek için muazzamdır. Tabii oyunu kuralına göre oynarsan. Oyun demişken, eğlenmiyorsan yaptığın şeyden keyif alamazsın, sistemin böyle :) Bu sefer kilo verme işini eğlenceli hale getirmeni önererek söze başlayacağım.

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Hem bu yazı değiştirecek hem de önümüzdeki yazlarını hatta kışlarını kurtaracak tam kapsamlı bir kılavuz hazırladım. Lafı uzatmayayım.

Hem bu yazı değiştirecek hem de önümüzdeki yazlarını hatta kışlarını kurtaracak tam kapsamlı bir kılavuz hazırladım. Lafı uzatmayayım.

Bir kere, işin başı yürüyüş. Hava mis gibi, sabah serin serin bir tur at. Şehir içindeysen, parklar şahane, varsa deniz kenarı, kırsaldaysan orman yolları... Ayaklar koştu mu yağlar geride kalır. İster saatte 400 kalori yak, istersen verdiğin nefesle ciğerlerini fit yap!

Denizle buluşabilirsen ne mutlu. Yüzmek efsanedir. Bütün kaslarını çalıştırıp stresini suda bıraktırır. Saatte 500 kalori! Mis gibi! Su serin, sen serin. Bir de ara ara sahilde koşarsın, tamamdır!

Bisikletin var mı? Al arazide pedal çevir. Şehirdeysen parkurlar senin. 400-600 kalori ne ki, uçsuz bucaksız yollar bekler seni. Hem keyif al, hem keşfet hem fit ol. Eğlence kat turlarına!

Sırada yiyecekler var. Yaza özel, taze taze:

Karpuz! Şekeri meyveden al, serinle. Şeftali var, kiraz var, kayısı var. Hepsi hem lezzet hem vitamin deposu.

•  Salatalık, domates, kabak… Hepsi sofranda baş köşeye otursun. Kızartma değil, ızgara!  Hem besleyici hem sağlıklı. Izgara balık yanına da bol yeşillik. Zeytinyağı, limon dök. Yancısı sana kalmış ama kararında olsun o da.

•  Günde en az 8-10 bardak su iç. Yanında taşı su şişesini. Nane, maydanoz, limon ekle. Su bitmeden doldurmayı hatırla. Demlenmiş su iyidir demlenen şekerlilerin yanında.

•  Smoothie mi? Taze meyveleri blendera at, yoğurt veya badem sütü ekle. Hem doyurur hem ferahlatır. Çok tavsiye etmiyorum ama seçenlerin arasında olsun o da.

Ama unutma, spor şart. Her gün bir hareket kat hayatına. Belki bir yoga seansı, belki biraz ağırlık kaldırma. Yaz tatili işte, hareketin eksik olmasın. Hareketsiz kalırsan tembelliğin dibi olur. Tembellik ve korkaklık neşenin katilidir! Fit olmak mı dedin? Hareket, huzur, güzel beslenme, uyku… Formül bu.

Ee, şimdi geldik işin püf noktalarına. Sıcaklarla nasıl baş ederiz, işi nasıl eğlenceli hale getiririz?

Ee, şimdi geldik işin püf noktalarına. Sıcaklarla nasıl baş ederiz, işi nasıl eğlenceli hale getiririz?

1. Sıcakla dans et

Egzersiz yaparken sıcağa dikkat! Yazın tadını çıkar ama akıllıca:

•    Erken Uyu Erken Kalk: Sıcak değil, serinlik dostun. Öğlene kadar uyuyunca sıcaklara kalıyorsun.

•  Soğumanın keyfi: Egzersiz sonrası esneme, serinleme şart. Yoksa termal şoku yaşarsın, benden söylemesi.

•  Kapalı Alan Sporları: Çok mu sıcağa kaldın? Yoga, pilates yap. İç mekân gözde mekan. Hem fit kal hem de ferah ferah.

2. Porsiyon sihri

Yaz toplantılarında barbekülerde ipin ucunu kaçırma: İlk lokma ile son lokmanın tadı aynı. Ne kadar yesen tadı değişmeyecek :)

•  Küçük Tabağa Büyük Tat: Küçük tabakla büyük iş. Hem göz doysun hem mide.

•  Dikkatli Çiğneme: Yavaş ye, doygunluğun keyfini çıkar. Hızlı yersen kilo alırsın. Sindirim ağızda başlar diye ta ilkokulda öğrettiler, hatırla!

•  Sağlıklı Atıştır: Sağlıksız cazibelerden kaç. Yanında hep fındık, meyve, sebze olsun. Hem sağlıklı hem lezzetli.

3. Gerçekçi ol, başarılı ol

Ulaşılabilir hedefler belirle. Motivasyonun eksik olmasın:

•  Kısa vadeli adımlar: Büyük hedeflere küçük adımlarla. Zoru başarmak için minik kilometre taşları.

•  İzle ve gör: Egzersizleri, yeme alışkanlıklarını yaz. Uygulamalar dostun olsun. İlerlemeni gör, mutlu ol.

•  Başarı ödülü: Hedefe ulaşınca kutla. Ama yemekle değil. Yeni kitap, eğlenceli gezi, yeni egzersiz ekipmanı mesela.

4. Uyumak şart

Kaliteli uyku kilo verme dostudur:

•  Sabaha kadar uyu: Gece 7-9 saat. Aynı saatte yatıp kalk. Ritmini bul.

•  Huzur dolu yatak odası: Karanlık, serin, sessiz. Uyumanın keyfini çıkar.

•  Geç yemek yorar (yarasa değilsin): Yatmadan önce yemeyi unut. Metabolizmanı bozma.

5. Tatile dikkat!

Tatilde ipin ucunu kaçırma. Tatil kilo demek değil!

•    Aktif tatil: Yürüyüş, yüzme, bisiklet. Tatil demek, hareket demek. Bedenin değil, zihnin yorgun. Zihni dinlendirmenin yolu bedeni yormak!

•   Yiyecek cenneti: Tatil demek, açık büfe demek. Ama porsiyona dikkat. Az ve öz ye, her şeyin tadına bak.

•  Su, su ve su: Tatilde sıvı tüketimini artır. Su şişen hep yanında. Tatil rehaveti susuzlukla birleşmesin.

Sonuç olarak…

Yaz, yeni başlangıçların mevsimi. Kendi kurallarını koy, sağlıklı yaşamın tadını çıkar.

Motivasyonun Kaynağı: Kendin ol. Sağlıklı yaşamın kaynağı sensin.

Dengede Kal: Aşırılıklardan kaç, dengeli ol. Yeme içme, spor, uyku. Her şey denge işi.

Mutluluğun Anahtarı: Sağlıklı yaşam, mutlu yaşamın anahtarı. Kendine iyi bak. Hayat senin, seçim senin.

Kendin için en iyisini seçmen dileğiyle...

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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