Yaz Aylarında Kilo Vermek İçin Kapsamlı Bir Kılavuz

Karpuz! Şekeri meyveden al, serinle. Şeftali var, kiraz var, kayısı var. Hepsi hem lezzet hem vitamin deposu.

• Salatalık, domates, kabak… Hepsi sofranda baş köşeye otursun. Kızartma değil, ızgara! Hem besleyici hem sağlıklı. Izgara balık yanına da bol yeşillik. Zeytinyağı, limon dök. Yancısı sana kalmış ama kararında olsun o da.

• Günde en az 8-10 bardak su iç. Yanında taşı su şişesini. Nane, maydanoz, limon ekle. Su bitmeden doldurmayı hatırla. Demlenmiş su iyidir demlenen şekerlilerin yanında.

• Smoothie mi? Taze meyveleri blendera at, yoğurt veya badem sütü ekle. Hem doyurur hem ferahlatır. Çok tavsiye etmiyorum ama seçenlerin arasında olsun o da.

Ama unutma, spor şart. Her gün bir hareket kat hayatına. Belki bir yoga seansı, belki biraz ağırlık kaldırma. Yaz tatili işte, hareketin eksik olmasın. Hareketsiz kalırsan tembelliğin dibi olur. Tembellik ve korkaklık neşenin katilidir! Fit olmak mı dedin? Hareket, huzur, güzel beslenme, uyku… Formül bu.