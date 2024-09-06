Yatırımcıların Radarında! 6 Eylül’de En Çok Değer Kazanan Hisseler

6 Eylül tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da dikkat çeken bir performans sergilendi. Gün içerisinde bazı hisseler, yatırımcılara büyük kazançlar sağladı ve dikkatleri üzerine çekti. Hangi hisseler günün kazananı oldu?

Yatırımlarınıza yön vermek için bu kritik bilgileri kaçırmayın.