Yatırımcıların Radarında! 6 Eylül’de En Çok Değer Kazanan Hisseler
Yatırımcıların Radarında! 6 Eylül’de En Çok Değer Kazanan Hisseler
6 Eylül tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da dikkat çeken bir performans sergilendi. Gün içerisinde bazı hisseler, yatırımcılara büyük kazançlar sağladı ve dikkatleri üzerine çekti. Hangi hisseler günün kazananı oldu?
Yatırımlarınıza yön vermek için bu kritik bilgileri kaçırmayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. (BURCE)
3. Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL)
4. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO)
5. Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın