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Yatırımcıların Radarında! 6 Eylül’de En Çok Değer Kazanan Hisseler

etiket Yatırımcıların Radarında! 6 Eylül’de En Çok Değer Kazanan Hisseler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 18:25

6 Eylül tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da dikkat çeken bir performans sergilendi. Gün içerisinde bazı hisseler, yatırımcılara büyük kazançlar sağladı ve dikkatleri üzerine çekti. Hangi hisseler günün kazananı oldu? 

Yatırımlarınıza yön vermek için bu kritik bilgileri kaçırmayın.

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1. Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO)

1. Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO)

EURO Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş., %10,00 oranında değer kazanarak 11,66 TL seviyesine ulaştı. Özellikle kısa vadeli yatırımcıların ilgisini çeken bu hisse, yatırımcılarına önemli bir getiri sağladı.

2. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. (BURCE)

2. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. (BURCE)

BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş., %9,99 artışla 200,30 TL'ye yükselerek dikkat çekti. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirket, son dönem performansıyla güçlü bir yatırım aracı haline geldi.

3. Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL)

3. Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL)

ACSEL %9,98 değer kazancıyla 130,00 TL'ye yükseldi.

4. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO)

4. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO)

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş., %9,96 artışla 15,01 TL seviyesine ulaştı. Özellikle yatırım fonları arasında popüler olan bu hisse, güçlü performansıyla yatırımcıların yüzünü güldürdü.

5. Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG)

5. Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG)

Tekstil sektöründeki bu şirket, yüksek talep ve güçlü piyasa beklentileri ile öne çıktı ve %9,93 oranında yükseliş göstererek 23,46 TL'den işlem gördü.

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6. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA)

6. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA)

Burva, %9,93 artışla 114,00 TL'ye yükselerek yatırımcılara ciddi kazanç sağladı. Sanayi üretimindeki istikrarlı büyümesiyle dikkat çeken şirket, borsada ilgi odağı oldu.

7. A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD)

7. A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD)

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş., %9,87 oranında yükselerek 3,34 TL seviyesine ulaştı.

8. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

8. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

BAYRK %9,93 artışla 27,46 TL'ye yükseldi. Sanayi sektöründeki büyüme ile birlikte bu hisse, borsada dikkat çeken kazançlardan biri oldu.

9. GrainTurk Tarım A.Ş. (GRTRK)

9. GrainTurk Tarım A.Ş. (GRTRK)

Grainturk Tarım A.Ş., %9,60 oranında yükselerek 121,00 TL'den işlem gördü. Tarım sektöründeki güçlü performansı ile öne çıkan şirket, borsa yatırımcıları için umut verici bir getiri sundu.

10. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)

10. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., %9,26 oranında değer kazanarak 6,96 TL'ye ulaştı. Gayrimenkul sektöründeki pozitif beklentiler, hisse fiyatını yukarı taşımaya devam etti.

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