Yatırımcı Karakterine Göre Hangi Mitolojik Canlısın?

Sen yatırım dünyasında klasik kalıpların çok dışında kalanlardansın. Bazen deli cesareti gibi görünen adımlar atıyorsun ama aslında bu senin içgüdülerine olan güvenin diyebiliriz. Ne başkalarının kesin düşer dediği seni korkutur, ne de herkesin saldırdığı bir fırsat seni gaza getirir. Bir yanda coin alıp ertesi gün “Tamam ya artık bakmam buna.” diyebilirsin, bir yanda da aylarca değer kazanmasını beklediğin bir yatırımı gözün gibi koruyabilirsin. Senin yatırım karakterin biraz nevi şahsına münhasır. Cerberus gibi görünürde biraz kaotik ama kendi alanında düzenli. Kimse seni tam çözemiyor ama sen kendini çok iyi tanıyorsun. Piyasalar sarsıldığında senin kafan karışmaz. Belki üç başlısın çünkü üç farklı stratejiyi aynı anda taşıyorsun. Karmaşık gibi görünüyorsun ama aslında senin içinde mükemmel bir denge var.