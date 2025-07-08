onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Yatırımcı Karakterine Göre Hangi Mitolojik Canlısın?

etiket Yatırımcı Karakterine Göre Hangi Mitolojik Canlısın?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 17:01

Birinin alışkanlıklarına bakarak karakteri hakkında isabetli yorumlar yapabiliyoruz. Bu alışkanlıklarına yatırım alışkanlıkları da dahil elbette. Karakterini bu alışkanlıklar geliştiriyor desek hiç de yanlış olmaz! Biz de yatırım alışkanlıklarına bakarak hangi mitolojik canlı olduğunu öğreneceğiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Karşına değerlendirmeyi düşündüğün bir fırsat çıktı ama epey riskli. Nasıl bir adım atarsın?

4. Bir yatırımın 2 hafta boyunca ekside kalması seni nasıl etkiler?

4. Bir yatırımın 2 hafta boyunca ekside kalması seni nasıl etkiler?

5. Kripto dünyasına adım atan bir arkadaşın sana karşısına çıkan bir bitcoin öneriyor diyelim. Vereceğin tepkiyi seçer misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Altın biriktiriyor musun?

7. Yatırım yaparken iç sesine kulak ver. Nasıl konuşuyor?

8. Sana göre en risksiz yatırım aracını seçer misin?

9. Son soru: Birine borç olarak altın veya döviz vermek sence mantıklı mı?

Sen bir ejderhasın!

Sen tam anlamıyla sabırlı bir stratejistsin. Yatırımlarını rastgele değil, ciddi bir araştırma ve planlamayla yapıyorsun. “Herkes panik satışı yapıyor.” dediğinde bile sen grafik okuyor, uzun vadeli verileri analiz ediyor oluyorsun. Risk alırsan bile bunu bile bile yapıyorsun çünkü nerede duracağını biliyorsun. Kafanda hep bir yol haritası var. Kısa vadeli dalgalanmalar seni heyecanlandırmak yerine daha da sakinleştiriyor. Çünkü senin oyunun uzun vadeli. Ejderhalar gibi… Hazineyi korumayı da gerektiğinde ağzından ateş çıkarmayı da biliyorsun.

Zümrüdüanka kuşusun!

Zümrüdüanka kuşusun!

Senin enerjin yüksek ve yatırım konusunda da hislerinle karar veriyorsun. Bazen hatalı hamleler yapabiliyorsun kabul edelim. Ama işin en güzel tarafı şu: Batınca üzülüyorsun ama pes etmiyorsun. O küllerden çıkıp bir sonraki yatırımda kendini yeniden yaratıyorsun. 'Bu sefer farklı olacak.' hissiyle girdiğin yatırımlar bazen seni coşturuyor bazen de yere çakıyor ama sen asla durmuyorsun. Portföyün tıpkı ruh halin gibi dalgalı. Ama bu seni özel kılıyor çünkü hiçbir kriz seni sonsuza kadar aşağıda tutamıyor. Anka kuşu gibi her seferinde tecrübeyle daha güçlü dönüyorsun. Bu biraz çılgınca mı? Belki. Ama sıkıcı biri olmadığın kesin!

Griffon olabilir misin? 🤩

Griffon olabilir misin? 🤩

Sen yatırımda temkinli ama etkili adımlar atmayı seven tiplerdensin. Herkese uymayan bir disiplinin var. Kaynakları doğru yönetiyorsun ve fırsatları kaçırmıyorsun ama şans denen şeye de fazla bel bağlamıyorsun. Bilgi senin için her şeyden önce gelir. Ne aldığını, neden aldığını ve ne zaman satacağını önceden düşünürsün. Çevrendekiler seni biraz fazla detaycı bulabilir ama senin bu titizliğin seni güçlü yapıyor. Zaten griffon olmak böyle bir şey. Yukarıdan bakan ama sağlam duran biri! Risk seversin ama onunla oynayacak değil, onunla başa çıkacak donanıma sahipsin. Portföyün büyük ihtimalle karma ama düzenli. Stratejin sabit ama esnek. Bir yandan elindekileri korurken bir yandan da fırsatları gözlüyorsun. Senin için zengin olmak değil, akıllıca kazanmak önemli.

Sen Cerberus olmalısın!

Sen Cerberus olmalısın!

Sen yatırım dünyasında klasik kalıpların çok dışında kalanlardansın. Bazen deli cesareti gibi görünen adımlar atıyorsun ama aslında bu senin içgüdülerine olan güvenin diyebiliriz. Ne başkalarının kesin düşer dediği seni korkutur, ne de herkesin saldırdığı bir fırsat seni gaza getirir. Bir yanda coin alıp ertesi gün “Tamam ya artık bakmam buna.” diyebilirsin, bir yanda da aylarca değer kazanmasını beklediğin bir yatırımı gözün gibi koruyabilirsin. Senin yatırım karakterin biraz nevi şahsına münhasır. Cerberus gibi görünürde biraz kaotik ama kendi alanında düzenli. Kimse seni tam çözemiyor ama sen kendini çok iyi tanıyorsun. Piyasalar sarsıldığında senin kafan karışmaz. Belki üç başlısın çünkü üç farklı stratejiyi aynı anda taşıyorsun. Karmaşık gibi görünüyorsun ama aslında senin içinde mükemmel bir denge var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın