article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yaşam Felsefene Göre Evini Nasıl Dekore Etmelisin?

etiket Yaşam Felsefene Göre Evini Nasıl Dekore Etmelisin?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
18.07.2026 - 10:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Herkesin evdeki düzeni, yaşam şekli, evdeki huzur anlayışı farklıdır. Senin için evinde olmazsa olmaz şeyler başkası için önemli olmayabilir. Evine baktığında sen de kendi olmazsa olmazlarını görebiliyorsan kendi felsefeni evine yansıtmışsın demektir. Peki hiç düşündün mü sence senin yaşam anlayışın evin için neler söylüyor olabilir? Hadi birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldin. Kapıdan girer girmez evin sana nasıl hissettirmesini istersin?

2. Bir pazar gününü evde geçireceksin. Senin ideal ev modu hangisine daha yakın?

3. Yeni bir eşya alırken seni en çok ne ikna eder?

4. Evinde en çok hangi köşeyi güzelleştirmek istersin?

5. Günlük hayatında seni en çok hangisi mutlu eder?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hayatındaki düzen bozulunca modun da hızlıca düşer mi?

7. Ev senin için en çok ne demek?

8. Peki evinde renk kullanımı konusunda hangisi sana daha yakın?

Senin evin ferah bir nefes alanı olmalı.

Senin yaşam felsefen net! Az eşya, az karmaşa, bol bol nefes. Evinde gereksiz kalabalık görmek seni yormuyor gibi yapamazsın o sehpanın üstündeki üçüncü obje bile bazen hayatla ilgili büyük kararlar aldırabilir. Bu yüzden dekorasyon tarzın sade, işlevsel ve göz dinlendiren bir çizgide olmalı. Açık renkler, temiz çizgiler, kapalı depolama alanları ve fazla bağırmayan mobilyalar tam sana göre. Senin evin ben sakinim ama stilim var diyenlerden.

Senin evin sıcacık bir sarılma alanı olmalı.

Senin için ev dış dünyanın hızından kaçıp kendini yumuşacık bir köşeye bırakabildiğin yer. Misafir gelsin, çay demlensin, koltukta biri uyuyakalsın senin evinde hayat biraz ağırdan ama keyifle aksın istersin. Büyük ve konforlu koltuklar, sıcak ışıklar, yumuşak dokulu perdeler, battaniyeler ve aile evi sıcaklığı veren detaylar seni mutlu eder. Senin evinde kimse nereye otursam diye düşünmez çünkü her köşe gel buraya yayıl diye davet eder.

Senin evin doğal ve ilham veren bir kaçış noktası olmalı.

Senin yaşam felsefende biraz akış, biraz doğallık, biraz da fazla plan yapmayalım, güzel şeyler kendiliğinden olur enerjisi var. Evinde kusursuzluktan çok ruh ararsın. Bir objenin hikayesi varsa küçük bir kusuru bile sana tatlı gelebilir. Doğal dokular, bitkiler, hasır sepetler, ahşap detaylar ve yumuşak renk geçişleri senin dünyana çok yakışır. Evinde şehir karmaşasının içinde minik bir nefes alanı yaratmak istersin. Belki bir pencere önü köşesi, belki bol bitkili bir salon, belki de tatilden alınmış küçük bir obje…

Senin evin enerjisini saklamamalı.

Senin evin sessiz sedasız bir arka plan olmak için fazla havalı. Sen yaşam alanında karakter, renk, hikaye ve biraz da bunu nereden aldın sorusu doğuran parçalar görmek istersin. Standart dekorasyon kuralları seni çok bağlamaz doğru kombinlenirse desen desenle de anlaşır, renk renkle de gayet güzel sohbet eder. Senin için ev, kendini ifade etmenin en eğlenceli yollarından biri. Renkli tablolar, dikkat çeken objeler, farklı formlu aynalar, cesur duvar renkleri ya da eğlenceli aydınlatmalar sana göre olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın