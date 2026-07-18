Yaşam Felsefene Göre Evini Nasıl Dekore Etmelisin?

Senin yaşam felsefende biraz akış, biraz doğallık, biraz da fazla plan yapmayalım, güzel şeyler kendiliğinden olur enerjisi var. Evinde kusursuzluktan çok ruh ararsın. Bir objenin hikayesi varsa küçük bir kusuru bile sana tatlı gelebilir. Doğal dokular, bitkiler, hasır sepetler, ahşap detaylar ve yumuşak renk geçişleri senin dünyana çok yakışır. Evinde şehir karmaşasının içinde minik bir nefes alanı yaratmak istersin. Belki bir pencere önü köşesi, belki bol bitkili bir salon, belki de tatilden alınmış küçük bir obje…