Yaşam Felsefene Göre Evini Nasıl Dekore Etmelisin?
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Herkesin evdeki düzeni, yaşam şekli, evdeki huzur anlayışı farklıdır. Senin için evinde olmazsa olmaz şeyler başkası için önemli olmayabilir. Evine baktığında sen de kendi olmazsa olmazlarını görebiliyorsan kendi felsefeni evine yansıtmışsın demektir. Peki hiç düşündün mü sence senin yaşam anlayışın evin için neler söylüyor olabilir? Hadi birlikte bakalım.
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1. Uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldin. Kapıdan girer girmez evin sana nasıl hissettirmesini istersin?
2. Bir pazar gününü evde geçireceksin. Senin ideal ev modu hangisine daha yakın?
3. Yeni bir eşya alırken seni en çok ne ikna eder?
4. Evinde en çok hangi köşeyi güzelleştirmek istersin?
5. Günlük hayatında seni en çok hangisi mutlu eder?
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6. Hayatındaki düzen bozulunca modun da hızlıca düşer mi?
7. Ev senin için en çok ne demek?
8. Peki evinde renk kullanımı konusunda hangisi sana daha yakın?
Senin evin ferah bir nefes alanı olmalı.
Senin evin sıcacık bir sarılma alanı olmalı.
Senin evin doğal ve ilham veren bir kaçış noktası olmalı.
Senin evin enerjisini saklamamalı.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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