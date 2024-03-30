Yaramazlıkta Boyut Atlayan Minikleri Görünce Çocuk Sahibi Olmadan Önce Bir Kez Daha Düşüneceksiniz
Yaramazlıkta Boyut Atlayan Minikleri Görünce Çocuk Sahibi Olmadan Önce Bir Kez Daha Düşüneceksiniz
Kaynak: https://twitter.com/olablaze_D/status...
Elbette evlat sevgisi çok ayrı ama bu manzaralarla karşılaştıktan sonra aileleri nasıl hissetmiştir bilemiyoruz... 👀
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1. Üç kardeş bir araya gelince yalnız bırakmak olmaz...
2. Tek başına nasıl yaptın tüm bunların hepsini? 😂
3. "Kahvemin tadı garip olduğunu düşündüm ve kameradan bakınca oğlumun içine işediğini gördüm."
4. Unutulmaz bir an olmuş.
5. Sakın o paralar gerçek deme...
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6. Keşke düşündüğün gibi suyla çalışsa... 🥲
7. Yalnız o kamera su geçiriyor mu? 😳
8. Çamur banyosu böyle bir şey mi?
9. İçimiz cız etti...
10. Sen bunu nasıl becerdin!?
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11. Örnek baba. 👏
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