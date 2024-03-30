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Yaramazlıkta Boyut Atlayan Minikleri Görünce Çocuk Sahibi Olmadan Önce Bir Kez Daha Düşüneceksiniz

Yaramazlıkta Boyut Atlayan Minikleri Görünce Çocuk Sahibi Olmadan Önce Bir Kez Daha Düşüneceksiniz

Effy
Effy - Onedio Editörü
30.03.2024 - 17:01

Elbette evlat sevgisi çok ayrı ama bu manzaralarla karşılaştıktan sonra aileleri nasıl hissetmiştir bilemiyoruz... 👀

Kaynak: https://twitter.com/olablaze_D/status...
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1. Üç kardeş bir araya gelince yalnız bırakmak olmaz...

1. Üç kardeş bir araya gelince yalnız bırakmak olmaz...

2. Tek başına nasıl yaptın tüm bunların hepsini? 😂

2. Tek başına nasıl yaptın tüm bunların hepsini? 😂

3. "Kahvemin tadı garip olduğunu düşündüm ve kameradan bakınca oğlumun içine işediğini gördüm."

3. "Kahvemin tadı garip olduğunu düşündüm ve kameradan bakınca oğlumun içine işediğini gördüm."

4. Unutulmaz bir an olmuş.

4. Unutulmaz bir an olmuş.

5. Sakın o paralar gerçek deme...

5. Sakın o paralar gerçek deme...
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6. Keşke düşündüğün gibi suyla çalışsa... 🥲

6. Keşke düşündüğün gibi suyla çalışsa... 🥲

7. Yalnız o kamera su geçiriyor mu? 😳

7. Yalnız o kamera su geçiriyor mu? 😳

8. Çamur banyosu böyle bir şey mi?

8. Çamur banyosu böyle bir şey mi?

9. İçimiz cız etti...

9. İçimiz cız etti...

10. Sen bunu nasıl becerdin!?

10. Sen bunu nasıl becerdin!?
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11. Örnek baba. 👏

11. Örnek baba. 👏

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