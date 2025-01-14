Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanımı Usta Oyuncu Bedia Ener Hayatını Kaybetti
Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanımı Usta Oyuncu Bedia Ener Hayatını Kaybetti
Bir döneme damga vuran dizi Yaprak Dökümü’nde Neyyir hanım rolü ile hafızalara kazınan usta tiyatrocu ve oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi sevenlerine, oğlu tarafından Instagram hesabından; “Hoş çakalın, ben melek oldum…” notuyla duyuruldu.
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Birbirinden önemli projelerde yer alan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı, Bedia Ener Öztep'ten acı haber geldi.
Usta oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan 'Hoş çakalın ben melek oldum' paylaşımı sevenlerini yasa boğdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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