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Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanımı Usta Oyuncu Bedia Ener Hayatını Kaybetti

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanımı Usta Oyuncu Bedia Ener Hayatını Kaybetti

Yaprak Dökümü
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.01.2025 - 08:13 Son Güncelleme: 14.01.2025 - 09:12

Bir döneme damga vuran dizi Yaprak Dökümü’nde Neyyir hanım rolü ile hafızalara kazınan usta tiyatrocu ve oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi sevenlerine, oğlu tarafından Instagram hesabından; “Hoş çakalın, ben melek oldum…” notuyla duyuruldu.

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Birbirinden önemli projelerde yer alan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti.

Birbirinden önemli projelerde yer alan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı, Bedia Ener Öztep'ten acı haber geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı, Bedia Ener Öztep'ten acı haber geldi.

Usta oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan 'Hoş çakalın ben melek oldum' paylaşımı sevenlerini yasa boğdu.

Usta oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan 'Hoş çakalın ben melek oldum' paylaşımı sevenlerini yasa boğdu.

BEDİA ENER KİMDİR?

BEDİA ENER KİMDİR?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğdu. 

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başladı. 

1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda seslendirme sanatçısıydı. 

 J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yaptı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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