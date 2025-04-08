Yapay Zekaya Kendine Yakışacak Biri Çizdiren Kişi Akım Başlattı
Yapay Zekaya Kendine Yakışacak Biri Çizdiren Kişi Akım Başlattı
Ülke olarak yapay zeka teknolojilerine çok hızlı adapte olduk. Arama motoru yerine kullananlar, soru çözdürenler, canı sıkılıp sohbet edenler derken yapay zeka programlarına görsel oluşturma modlarının gelmesi farklı isteklerin de doğmasına neden oldu. Bir X kullanıcısı popüler yapay zeka programı ChatGPT'ye kendi yanına yakışacak genç bir erkek çizmesini istedi. Paylaşımı tutunca diğerleri de denedi.
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İlk paylaşım şöyleydi;
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Aynı kişiyi çizmesi de dikkat çekti.
Görselimiz biraz çapkın çıktı.
Neyse ki farklı sonuçlar da gelmeye başladı.
Gözlük de çizdi.
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Yapay zeka fotoğrafı olan kişiye yakın çizimler yaparak kolaya kaçıyor sanki?
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Stiller de benziyor.
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Her zaman istenen sonuç gelmiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Artık durum, "Merveler'de ders çalışacağız"dan; "Vallahi baba chatgbt çizmiş gerçek değil,benim suçum yok"a evrilecek gibi duruyor.
Durum korkunç.