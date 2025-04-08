Erkek Minimalizmini Eleştiren Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Tepkiler
Erkek Minimalizmini Eleştiren Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Tepkiler
Son yıllarda evlerde sadelik rüzgarı esiyor, gereksiz eşyalar atılıyor, yerlerine daha fonksiyonel olanlar seçiliyor. Alanlarda bulunan boşluklar eskisi gibi dert edilmiyor. Ancak kadınlara göre erkekler sadelik işini de abartıyor. Bir Twitter kullanıcısı da bu duruma dikkat çekmek için içinde sandalye ve kilimden ibaret bir odayı 'erkeklere kalsa böyle yaşarlar' başlığıyla paylaştı. Hak verenler yine erkekler oldu.
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Paylaşıma geçelim.
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Üstte fonksiyonellik demiştik.
Daha da sade olsun diyenler var.
Halı da fazla geldi.
Örnek veren oldu.
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Detaylara takılanlar oldu.
Daha da sade olsun dendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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