Erkek Minimalizmini Eleştiren Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Tepkiler

Son yıllarda evlerde sadelik rüzgarı esiyor, gereksiz eşyalar atılıyor, yerlerine daha fonksiyonel olanlar seçiliyor. Alanlarda bulunan boşluklar eskisi gibi dert edilmiyor. Ancak kadınlara göre erkekler sadelik işini de abartıyor. Bir Twitter kullanıcısı da bu duruma dikkat çekmek için içinde sandalye ve kilimden ibaret bir odayı 'erkeklere kalsa böyle yaşarlar' başlığıyla paylaştı. Hak verenler yine erkekler oldu.