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Erkek Minimalizmini Eleştiren Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Tepkiler

Erkek Minimalizmini Eleştiren Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Tepkiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.04.2025 - 13:02

Son yıllarda evlerde sadelik rüzgarı esiyor, gereksiz eşyalar atılıyor, yerlerine daha fonksiyonel olanlar seçiliyor. Alanlarda bulunan boşluklar eskisi gibi dert edilmiyor. Ancak kadınlara göre erkekler sadelik işini de abartıyor. Bir Twitter kullanıcısı da bu duruma dikkat çekmek için içinde sandalye ve kilimden ibaret bir odayı 'erkeklere kalsa böyle yaşarlar' başlığıyla paylaştı. Hak verenler yine erkekler oldu.

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Paylaşıma geçelim.

Paylaşıma geçelim.
twitter.com

Üstte fonksiyonellik demiştik.

Üstte fonksiyonellik demiştik.
twitter.com

Daha da sade olsun diyenler var.

Daha da sade olsun diyenler var.
twitter.com

Halı da fazla geldi.

Halı da fazla geldi.
twitter.com

Örnek veren oldu.

Örnek veren oldu.
twitter.com
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Detaylara takılanlar oldu.

Detaylara takılanlar oldu.
twitter.com

Daha da sade olsun dendi.

Daha da sade olsun dendi.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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