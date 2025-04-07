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Çantasında Haşlanmış Yumurta Taşıyan X Kullanıcısı Tartışma Yarattı

Çantasında Haşlanmış Yumurta Taşıyan X Kullanıcısı Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.04.2025 - 17:20

Haşlanmış yumurta beslenme ve protein alımı için sağlıklı ve pratik bir yöntem olsa da büyük bir dezavantajı var. O da kokusu... Pek çok kişinin haşlanmış yumurtanın kokusuna katlanamadığı gerçeğinin yanında yumurtaları çantasında taşıyan ve toplu taşıma kullanan Twitter kullanıcısı çantasını paylaştı. Tabii bu olay da Twitter ahalisi tarafından bolca yorumlandı. Gönderi 5 milyondan fazla görüntülenme aldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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