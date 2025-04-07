Çantasında Haşlanmış Yumurta Taşıyan X Kullanıcısı Tartışma Yarattı

Haşlanmış yumurta beslenme ve protein alımı için sağlıklı ve pratik bir yöntem olsa da büyük bir dezavantajı var. O da kokusu... Pek çok kişinin haşlanmış yumurtanın kokusuna katlanamadığı gerçeğinin yanında yumurtaları çantasında taşıyan ve toplu taşıma kullanan Twitter kullanıcısı çantasını paylaştı. Tabii bu olay da Twitter ahalisi tarafından bolca yorumlandı. Gönderi 5 milyondan fazla görüntülenme aldı.