Yapay Zeka ve İş Dünyası: Veri Devriminin Ekonomik Etkileri

Yapay Zeka (YZ), son yıllarda iş dünyasında önemli bir dönüşüm yaşanmasına öncülük ediyor. Bu teknolojinin yaygınlaşması, ekonomik yapıları derinden etkiliyor ve birçok sektörde önemli değişikliklere yol açıyor. İş dünyasındaki YZ kullanımının ekonomik etkilerini anlamak, hem şirketler hem de bireyler için kritik öneme sahiptir.