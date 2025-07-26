Yapay Zekâ Destekli Girişimcilik- Geleceğin Şirketleri Nasıl Kuruluyor?

Artık bir iş fikrini hayata geçirmek için büyük bir sermayeye, yazılımcı bir kurucu ortağa ya da fiziksel bir ekip buluşmasına ihtiyaç yok. Hayal edilen ürün, birkaç yapay zekâ aracıyla günler içinde tasarlanabiliyor; kullanıcı testi, hedef kitle analizi ve lansman süreci tamamen otomasyona bağlanabiliyor. Örneğin, pazarlama kampanyaları için geçmiş müşteri verilerini analiz eden bir yapay zekâ, aynı zamanda o kampanyanın hangi sosyal medya platformunda, hangi görsellerle ve hangi kelimelerle daha fazla etkileşim alacağını da önceden simüle edebiliyor. Bu, yalnızca zaman değil, insan gücü açısından da devrimsel bir dönüşüm anlamına geliyor.

Ama tam da bu noktada, göz kamaştıran verimliliğin arkasında başka bir sessizlik büyüyor. Girişimcilik uzun süre boyunca sadece çözüm üretme süreci değil, aynı zamanda bir insanlık hâliydi. Denemek, yanılmak, sezgilerine güvenmek, hikâye anlatmak... Ürünlerin ardında kişisel mücadeleler, küçük tesadüfler, büyük hayal kırıklıkları ve onlardan doğan yaratıcı çözümler olurdu. Şimdi ise o süreçlerin birçoğu, doğruluğu algoritmalarla kanıtlanmış 'en optimal' çözümler tarafından devralınıyor. Bu da girişimciliğin duygusal, sezgisel ve insana dair doğasını giderek silikleştiriyor.

Yapay zekâ, elbette büyük bir fırsat. Özellikle kaynaklara erişimi kısıtlı bireyler için teknolojiyle eşitlik vadeden bir araç olabilir. Kod bilmeden ürün geliştiren gençler, iş fikirlerini hayata geçirme şansı buluyor. Bir zamanlar sadece Silikon Vadisi’nde mümkün olan işler, bugün İstanbul’da bir apartman dairesinden ya da Nairobi’de bir kafeden yürütülebiliyor. Ancak bu eşitlik duygusunun içinde yeni bir eşitsizlik daha sessizce büyüyor: Yaratıcılığın otomatikleştirilmesi. Çünkü ne kadar çok kişi aynı araçları kullanırsa, ortaya çıkan çözümler de o kadar birbirine benziyor. Tasarımlar birbirine yakın, metinler benzer, stratejiler neredeyse kopya gibi. Yani herkes her şeyi yapabilir hâle gelirken, farklılaşmak ironik biçimde daha da zorlaşıyor.

Üstelik işin istihdam boyutu da artık tartışmalı. Geçmişte 10 kişinin yaptığı işi bugün bir kişi ve birkaç yapay zekâ destekli yazılım yapabiliyor. Bu, maliyet açısından işvereni rahatlatıyor olabilir; ama girişimciliğin bir diğer sessiz rolü olan “istihdam yaratma” sorumluluğunu ortadan kaldırıyor. Oysa girişimcilik sadece bireysel zenginleşme değil, toplumsal fayda ve iş gücü ekosistemi açısından da önemli bir aktördü. Şimdi ise girişimci, giderek yalnızlaşan ve yalnızca kendi çevikliğine güvenen bir figüre dönüşüyor. Hızlı, verimli, risksiz… Ama aynı zamanda sessiz, yalıtılmış ve ruhsuz.

Yine de bu tabloya tamamen karamsar bir gözle bakmak haksızlık olur. Zira yapay zekâ destekli araçlar doğru niyetle ve etik çerçevede kullanıldığında, yaratıcı süreçleri besleyen güçlü destekçilere dönüşebilir. Asıl fark, onları hangi soruları sormak için kullandığımızda yatıyor. Sadece “En hızlı nasıl yaparım?” diye soran bir girişimciyle, “En anlamlısını nasıl inşa ederim?” diye düşünen bir girişimci arasında hâlâ derin bir zihinsel uçurum var. Ve bu uçurumun hangi tarafına geçeceğimiz, gelecekteki girişimcilik anlayışını belirleyecek.

Çünkü teknolojinin ne kadar ilerlediğinden bağımsız olarak, insanın hayal etme, anlam arama ve dünyayı dönüştürme arzusu var oldukça, girişimcilik sadece algoritmaların değil, kalbin ve vicdanın da işi olmaya devam edecek.