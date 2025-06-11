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Yamaha Motor Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları

Yamaha Motor Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 13:44

1995 yılında Genichi Kawakami tarafından kurulan Yamaha Motor, Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır 'Kando' felsefesiyle tasarladığı yüksek performanslı modelleri ile motosiklet tutkunlarının tercihi olan Yamaha, lider motorsiklet markaları arasında yer alıyor. Marka ülkemizde de en çok tercih edilen motosiklet üreticileri arasında. Peki, Yamaha R25, motor, Road, Off Road, ATV ve eBike fiyatları Haziran ayında ne kadar oldu? 

İşte, Yamaha Haziran ayı fiyatları ve taksit seçenekleri

Kaynak: https://www.yamaha-motor.eu/tr/tr/home/
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Yamaha Fiyat Listesi

Yamaha Fiyat Listesi

Japonya merkezli Yamaha Motor Company, 'Haziran 2025 Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesini' resmi internet sitesinde yayınladı. 

Motosiklet denilince en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Yamaha tarafından tavsiye edilen fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlara, ÖTV ve KDV dahildir fakat bazı modellerde fiyatlar ÖTV hesaplaması, günlük döviz kuru, model yılı veya bayiye göre değişiklik gösterebilir.

İşte, Yamaha Motor fiyat listesi 👇

Yamaha Road Fiyat Listesi Haziran 2025

Yamaha Road Fiyat Listesi Haziran 2025

Urban Mobility - Elektrikli Fiyat Listesi

  • NEO’s Çift Bataryalı (MY: 2024) - 140.000 TL 

Urban Mobility Scooter Fiyat Listesi

  • RayZR (MY: 2024) - 142.900 TL

  • Tricity 300 - 623.000 TL

Sport Scooter Fiyat Listesi

  • NMAX 125 (EU5+) - 258.000 TL 

  • NMAX 125 Tech Max (EU5+) - 277.000 TL 

  • XMAX 250  (EU5+) - 359.500 TL

  • XMAX 250 Tech MAX (EU5+) - 386.500 TL

  • XMAX 250 Tech MAX+ (EU5+) - 413.000 TL

  • XMAX 300 Tech MAX - 589.000 TL

  • TMAX Tech MAX (Model Yılı: 2025) - 1.162.500 TL 

Super Sport Fiyat Listesi

  • R125 (EU5+) - 330.500 TL

  • R25 (MY: 2024) - 332.000 TL

  • R3 (EU5+) - 538.000 TL

  • R7 (MY: 2024) - 613.000 TL

  • R1 (MY: 2024) - 1.308.000 TL

Hyper Naked Fiyat Listesi

  • MT-125 (EU5+) - 323.500 TL

  • MT-25 (MY: 2024) - 311.000 TL

  • MT-07 (EU5+) - 665.000 TL

  • MT-07 Y-AMT (EU5+) - 690.000 TL

  • MT-09 - 995.000 TL

  • MT-09 SP- 1.070.000 TL

  • MT-09 Y-AMT (EU5+) - 1.016.500 TL

  • MT-10 (MY: 2024) - 920.500 TL

  • MT-10 SP (MY: 2024) - 1.095.000 TL

Sport Touring Fiyat Listesi

  • Tracer 7 (MY: 2024) - 597.000 TL

  • Tracer 9 (EU5+) - 1.011.500 TL

  • Tracer 9 GT (Yan Çantalı) (EU5+) - 1.148.500 TL

  • Tracer 9 GT+ (Yan Çantalı) (MY: 2024) - 1.025.500 TL

Sport Heritage Fiyat Listesi

  • XSR 900 GP - 958.000 TL

Adventure Fiyat Listesi

  • Ténéré 700 World Raid - 817.000 TL

  • Ténéré 700 - 817.000 TL

Off Road Competition Fiyat Listesi

  • PW50 - 107.500 TL

Yamaha Off Road Competition Fiyat Listesi Haziran 2025

Yamaha Off Road Competition Fiyat Listesi Haziran 2025

  • PW50 - 107.500 TL 

  • YZ65 - 245.000 TL

  • YZ85 - 271.500 TL

  • YZ125 - 403.500 TL

  • YZ250 - 440.000 TL

  • YZ250 MONSTER - 450.000 TL 

  • YZ250F - 483.500 TL 

  • YZ450F - 630.500 TL 

  • TTR125LWE - 194.000 TL 

  • TTR110E - 163.500 TL 

  • TTR50 - 91.000 TL 

  • WR250F - 460.000 TL

  • WR450F - 606.500 TL

Yamaha ATV Traktör Fiyat Listesi Haziran 2025

Yamaha ATV Traktör Fiyat Listesi Haziran 2025

  • KODIAK 700 EPS SE ATV TRAKTÖR (MY: 2024) - 724.500 TL

  • YFZ 50 ATV - 133.000 TL

Yamaha eBike Fiyat Listesi Haziran 2025

Yamaha eBike Fiyat Listesi Haziran 2025

  • WABASH RT - 106.500 TL

  • CROSSCORE RC - 80.000 TL 

  • MORO 07 - 130.000 TL

  • MORO 07 30th Anniversary - 135.000 TL

  • Booster Easy - 92.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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