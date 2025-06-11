Yamaha Motor Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.yamaha-motor.eu/tr/tr/home/
1995 yılında Genichi Kawakami tarafından kurulan Yamaha Motor, Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır 'Kando' felsefesiyle tasarladığı yüksek performanslı modelleri ile motosiklet tutkunlarının tercihi olan Yamaha, lider motorsiklet markaları arasında yer alıyor. Marka ülkemizde de en çok tercih edilen motosiklet üreticileri arasında. Peki, Yamaha R25, motor, Road, Off Road, ATV ve eBike fiyatları Haziran ayında ne kadar oldu?
İşte, Yamaha Haziran ayı fiyatları ve taksit seçenekleri
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Yamaha Fiyat Listesi
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Yamaha Road Fiyat Listesi Haziran 2025
Yamaha Off Road Competition Fiyat Listesi Haziran 2025
Yamaha ATV Traktör Fiyat Listesi Haziran 2025
Yamaha eBike Fiyat Listesi Haziran 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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