Yamaha Motor Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları

1995 yılında Genichi Kawakami tarafından kurulan Yamaha Motor, Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır 'Kando' felsefesiyle tasarladığı yüksek performanslı modelleri ile motosiklet tutkunlarının tercihi olan Yamaha, lider motorsiklet markaları arasında yer alıyor. Marka ülkemizde de en çok tercih edilen motosiklet üreticileri arasında. Peki, Yamaha R25, motor, Road, Off Road, ATV ve eBike fiyatları Haziran ayında ne kadar oldu?

İşte, Yamaha Haziran ayı fiyatları ve taksit seçenekleri