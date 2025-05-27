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Yalın Kimdir? Şarkıcı Yalın Kaç Yaşında, Nereli, Tam Adı Ne? Yalın Hakkındaki Son İddia Nedir?

Yalın Kimdir? Şarkıcı Yalın Kaç Yaşında, Nereli, Tam Adı Ne? Yalın Hakkındaki Son İddia Nedir?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.05.2025 - 21:21

Türk pop müziğinin romantik sesi Yalın; aşk şarkıları, duru duruşu ve özel hayatındaki gizemle her daim ilgi odağı! Sahnedeki zarafetiyle gönüllere taht kuran sanatçı, son dönemlerde özel hayatı ve hakkında çıkan iddialarla da gündemde. 'Zalim', 'Ellerine Sağlık', 'Sonsuz Ol', 'Her Şey Sensin' ve 'Küçücüğüm' gibi unutulmaz şarkılara imza attı. Peki Yalın kimdir? Şarkıcı Yalın kaç yaşında, nereli, tam adı ne? İşte Yalın hakkında merak edilenler...

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Yalın Kimdir?

Yalın Kimdir?

Pop müziğin duygusal sesi, sahnelerin naif yıldızı… Türk pop müziğinin en sade ama en etkileyici yorumcularından biri olan Yalın, 30 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Hüseyin Yalın olan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müziğe duyduğu tutkuyla dikkat çekti. Mütevazı tarzı ve romantik şarkı sözleriyle gönüllerde taht kuran Yalın, listelerin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Yalın Kaç Yaşında?

Yalın Kaç Yaşında?

Yalın, 30 Mart 1980 doğumlu. 2025 yılı itibarıyla 45 yaşında.

Yalın Nereli?

Yalın Nereli?

Yalın, aslen İstanbulludur.

Yalın Kariyer Başlangıcı

Yalın Kariyer Başlangıcı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Yalın, 2004 yılında çıkardığı “Ellerine Sağlık” albümüyle müzik dünyasına adım attı. Bu albümle büyük ses getirdi, 'Zalim' parçası dillere pelesenk oldu. Albüm milyonlarca kopya sattı ve Yalın bir anda gençliğin idolü hâline geldi.

Yalın'ın Özel Hayatı

Yalın'ın Özel Hayatı

2006 yılında Yalın, oyuncu Tuba Ünsal ile ilişki yaşamıştır. Bu ilişki, Ünsal'ın evliliğini sonlandırmasına neden olmuş ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştır. Ancak, ilişkileri kısa sürede sona ermiştir. Ayrılığın ardından Ünsal, 'Bir sene öncesine dönsem yine aynı kişiyle, aynı aşkı yaşardım' diyerek bu ilişkiyi ne kadar sahiplendiğini göstermiştir .

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Yalın'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Yalın'ın Öne Çıkan Açıklamaları

“Ben romantik adamım, aşkı şarkılarda yaşarım. Belki de bu yüzden evlenemedim.”

“Ben şarkılarımı plak gibi düşünüyorum. Bir A yüzüm var, bir de B yüzüm... Dinleyen kendini hangi yüzümde bulursa, o şarkı onun olur.”

Yalın'ın Diskografisi

Yalın'ın Diskografisi

  • Stüdyo Albümleri

  • Ellerine Sağlık – (2004)

  • - 'Zalim', 'Değmez', 'Küçücüğüm', 'Günaydın'

  • Bir Bakmışsın – (2005)

  • - 'Ben Bilmem', 'Kasma', 'Keşke', 'Bir Bakmışsın'

  • Herşey Sensin – (2007)

  • - 'Herşey Sensin', 'Aşka İnanmaz', 'Ama Olsun'

  • Ben Bugün – (2009)

  • - 'Ah Be Kardeşim', 'Bir Şey Olmalı', 'Cumhuriyet'

  • Anlat Güzel mi Oralar? – (2010) (EP)

  • - 'Anlat Güzel mi Oralar?', 'Olsa da Olur'

  • Sen En Güzelsin – (2012)

  • - 'Ki Sen', 'Kader Yalnızlığı Seçti', 'Sen En Güzelsin'

  • Bayıla Bayıla – (2016)

  • - 'Tatlıyla Balla', 'Sesinde Aşk Var', 'Bayıla Bayıla'

  • Yalın'dan Yaz Şarkıları – (2022) (Dijital albüm)

  • - 'Senden Sonra', 'Serinletici', 'Bu Da Geçer Mi Sevgilim'

Single’lar

  • Ben Bugün (2009) – Tekli

  • Ah Be Kardeşim (2010) – Tekli

  • Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda (2014)

  • Tatlıyla Balla (2015)

  • Deme Bana Yokum (2019)

  • Ya Sabır (2020)

  • Bu Da Geçer Mi Sevgilim (2022)

  • Kalk Gel Bana (2023)

  • Yeniden Aşk (2025) (en yeni proje)

Yalın'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Yalın'ın Ödülleri ve Adaylıkları

2005

  • 11. Kral TV Video Müzik Ödülleri

  • - En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

  • 32. Altın Kelebek Ödülleri

  • - En İyi Çıkış Yapan Erkek Solist

  • 3. MÜ-YAP Müzik Ödülleri

  • - Altın Albüm – 'Ellerine Sağlık' 

  • POPSAV Başarı Ödülleri

  • - Yılın Şarkısı – 'Küçücüğüm' 

2006

  • 4. MÜ-YAP Müzik Ödülleri

  • - Altın Albüm – 'Bir Bakmışsın' 

2008

  • Power Türk Müzik Ödülleri

  • - En İyi Pop Erkek Sanatçı

  • - En İyi Pop Albüm – 'Her Şey Sensin' 

  • 6. MÜ-YAP Müzik Ödülleri

  • - Altın Albüm – 'Her Şey Sensin' 

2010

  • 37. Altın Kelebek Ödülleri

  • - Yılın En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solisti

  • 7. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri

  • - En İyi Albüm – 'Ben Bugün' 

2013

  • 4. Elle Stil Ödülleri

  • - Yılın Erkek Müzik Starı

Yalın Hakkındaki Şok İddia!

Yalın Hakkındaki Şok İddia!

Her zaman sakinliği, naifliği ve zarif üslubuyla tanınan pop müziğin romantik prensi Yalın hakkında, hayranlarını şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre; ünlü şarkıcı bir restoranda oturduğu sırada, siparişle ilgili yaşanan bir karışıklık sonrası garsona karşı oldukça sert ve kırıcı bir üslup kullanmış. Mekândaki bazı müşteriler bu anlara şahit olduğunu öne sürerken, olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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