Yalın Kimdir? Şarkıcı Yalın Kaç Yaşında, Nereli, Tam Adı Ne? Yalın Hakkındaki Son İddia Nedir?

Her zaman sakinliği, naifliği ve zarif üslubuyla tanınan pop müziğin romantik prensi Yalın hakkında, hayranlarını şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre; ünlü şarkıcı bir restoranda oturduğu sırada, siparişle ilgili yaşanan bir karışıklık sonrası garsona karşı oldukça sert ve kırıcı bir üslup kullanmış. Mekândaki bazı müşteriler bu anlara şahit olduğunu öne sürerken, olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.