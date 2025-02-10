Yabancı Kontenjanına Takılan Fenerbahçe Ognjen Mimovic'i Rus Ekibe Kiraladı
Yabancı Kontenjanına Takılan Fenerbahçe Ognjen Mimovic'i Rus Ekibe Kiraladı
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcusu Ognjen Mimovic'i kiraladı. 20 yaşındaki Sırp oyuncun sezonu Rusya'da tamamlayacağı aktarıldı. (Yağız Sabuncuoğlu)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Allan Saint-Maximin'in takımda kalması ve yeni transferlerle 15 yabancı oyuncu sayısına ulaşan Fenerbahçe'de hangi ismin kadroda olmayacağı merak ediliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı-lacivertliler, belirsizliğe nokta koydu.
Geçtiğimiz günlerde Kızılyıldız'dan kadroya katılan Mimovic, Rus ekibi Zenit'e kiralandı.
Yağız Sabuncuoğlu, kulüplerin anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe, genç sağ bek için 6,7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın