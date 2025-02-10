onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Yabancı Kontenjanına Takılan Fenerbahçe Ognjen Mimovic'i Rus Ekibe Kiraladı

Yabancı Kontenjanına Takılan Fenerbahçe Ognjen Mimovic'i Rus Ekibe Kiraladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.02.2025 - 00:19

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcusu Ognjen Mimovic'i kiraladı. 20 yaşındaki Sırp oyuncun sezonu Rusya'da tamamlayacağı aktarıldı. (Yağız Sabuncuoğlu)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Allan Saint-Maximin'in takımda kalması ve yeni transferlerle 15 yabancı oyuncu sayısına ulaşan Fenerbahçe'de hangi ismin kadroda olmayacağı merak ediliyordu.

Allan Saint-Maximin'in takımda kalması ve yeni transferlerle 15 yabancı oyuncu sayısına ulaşan Fenerbahçe'de hangi ismin kadroda olmayacağı merak ediliyordu.

Sarı-lacivertliler, belirsizliğe nokta koydu.

Sarı-lacivertliler, belirsizliğe nokta koydu.

Geçtiğimiz günlerde Kızılyıldız'dan kadroya katılan Mimovic, Rus ekibi Zenit'e kiralandı.

Geçtiğimiz günlerde Kızılyıldız'dan kadroya katılan Mimovic, Rus ekibi Zenit'e kiralandı.

Yağız Sabuncuoğlu, kulüplerin anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yağız Sabuncuoğlu, kulüplerin anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe, genç sağ bek için 6,7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe, genç sağ bek için 6,7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın