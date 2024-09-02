Wall Street’te Çalışsan Ne İş Yapardın?
Wall Street’te Çalışsan Ne İş Yapardın?
Bir gün uyandın ve Wall Street'te işe başlayacağını öğrendin! Peki orada ne iş yapardın?
Bu test eğlence amaçlı olsa bile yeni işinin hayırlı olmasını dileyelim! 😅
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1. İlk sorumuz geliyor! Bir sabah erkenden Wall Street'e geldin. Kahveni alırken ilk olarak hangi işe koyulursun?
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2. Peki, yoğun bir iş gününde seni en çok motive eden şey nedir?
3. Şimdi hayal et! Patronun sana büyük bir projeyi emanet etti. İlk iş olarak ne yaparsın?
4. Devam edelim! Wall Street’te en stresli anlardan biri, borsanın hızla düşüşe geçtiği anlar. Böyle bir durumda ne yaparsın?
5. Yoğun bir iş gününün sonunda, iş arkadaşlarınla bir araya geldin. Nasıl bir konu üzerinde konuşmayı tercih edersin?
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