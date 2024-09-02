Harika! Sen tam bir müşteri ilişkileri yöneticisi olmalısın! İnsanlarla iletişim kurmak senin doğanda var. Müşterilerinle güçlü ilişkiler kurarak, onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyorsun. İkna kabiliyetin ve anlayışın sayesinde, müşterilerin sana güveniyor ve seni tercih ediyor. Çözüm odaklı, empatik ve her zaman bir adım önde olan birisin!