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Verdiğin Cevaplara Göre First Date İçin Hangi Renk Ruj Sürmelisin?

etiket Verdiğin Cevaplara Göre First Date İçin Hangi Renk Ruj Sürmelisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 22:01

Biz kadınlar, ilk buluşmada özgüvenli ve şık bir görünüm elde etmek isteriz. Bu yüzden tarzımıza uygun bir renk seçmek bizim çok önemlidir. Peki, sen ilk buluşma için ne renk ruj sürmelisin?

Testin sonunda söylüyoruz👇💋

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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Sence ilk buluşmada hesabı kim ödemeli?

3. İlk buluşma için bir yer seç!

4. Peki, ilk buluşmada karşındaki kişinin neyine daha çok dikkat edersin?

5. Söyle bakalım, ilk buluşmada hangisini tercih edersin?

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6. Geldik o soruya! Sence ilk buluşmanız tutkulu bir öpücükle son bulur mu?

7. Neredeyse bitiriyoruz! Ten rengini de seçebilir misin?

8. Son olarak, hangi çiçek buketiyle gelsin istersin?

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Kırmızı ruj!

Kırmızı ruj oldukça iddialı bir tercih, tıpkı senin gibi! Siyah bir elbiseyle ya da dantel detaylı bluzlarınla yapacağın bir kombinde bu kırmızı ruj harika görünecektir. Kombinini en güzel şekilde tamamlayıp yıldız gibi parlamak için first date'de bu tonlarda bir ruj sürmeni öneriyoruz. Çünkü özgüveninle adeta onun aklını başından alacaksın!

9. Pembe ve nude tonları!

Zaten çok doğal bir güzelliğe sahipsin. Bu güzelliğe gölge düşürmemek adına dudağınla bütünleşen, yokmuş gibi duran renkleri kullanman ön planda olması gerekeni, yani seni ortaya çıkartacak💗 Unutma, doğal tonlarda ruj renklerinden birini tercih etmek her zaman etkileyici bir seçenektir. Daha ilk buluşmadan onu güzelliğinle büyüleyeceksin!

Gloss!

Işıl ışıl bir gloss'u dudağında kullanmak sana adeta renk verecek, kusursuz duruşuyla merak uyandıracak. Cildinin renk tonuyla bütünlük sağlayıp doğal görünümüyle istediğin etkiyi yaratmana yardımcı olacak. Doğal ama parlak bir gloss'un sana çok yakışacağını umuyoruz. Zaten senin gibi güzele ne yakışmaz?💋

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