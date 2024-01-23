Verdiğin Cevaplara Göre First Date İçin Hangi Renk Ruj Sürmelisin?
Verdiğin Cevaplara Göre First Date İçin Hangi Renk Ruj Sürmelisin?
Biz kadınlar, ilk buluşmada özgüvenli ve şık bir görünüm elde etmek isteriz. Bu yüzden tarzımıza uygun bir renk seçmek bizim çok önemlidir. Peki, sen ilk buluşma için ne renk ruj sürmelisin?
Testin sonunda söylüyoruz👇💋
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Sence ilk buluşmada hesabı kim ödemeli?
3. İlk buluşma için bir yer seç!
4. Peki, ilk buluşmada karşındaki kişinin neyine daha çok dikkat edersin?
5. Söyle bakalım, ilk buluşmada hangisini tercih edersin?
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6. Geldik o soruya! Sence ilk buluşmanız tutkulu bir öpücükle son bulur mu?
7. Neredeyse bitiriyoruz! Ten rengini de seçebilir misin?
8. Son olarak, hangi çiçek buketiyle gelsin istersin?
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