Vazgeçilmeyen Sabah Rutinlerinden Olan Aç Karnına Kahve İçme Sonucunda Vücudunuzda Meydana Gelen Değişiklikler
Vazgeçilmeyen Sabah Rutinlerinden Olan Aç Karnına Kahve İçme Sonucunda Vücudunuzda Meydana Gelen Değişiklikler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/annarahmanan...
Kahve bazı insanlar için bağımlılık halindedir. Sabah uyanır uyanmaz, yemekten önce, yemekten sonra, ara öğün olarak tüketimi yaygındır. Peki aç karınla kahve içmenin vücudunuza ne gibi etkileri var? Birlikte bakalım👇
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Zamanınız olmadığından ya da düzenli olarak kahvaltı eden biri olmadığınızdan, aç karnına kahve içiyor olabilirsiniz. Muhtemelen bunun bağırsaklarınız için kötü olduğunu duymuşsunuzdur. Ama gerçekten öyle mi?
Gastroenterolog Dr. Sunana Sohi, "Gastrointestinal sistem söz konusu olduğunda kahve tüketimiyle ilişkili birçok fayda vardır. Bu içecek, içerdiği kafein ve artık çok fazla şekerli olması nedeniyle kötüleniyor ama tıbbi olarak yüzyıllardır kullanılıyor." dedi.
Özellikle kahvenin kendisi asidik bir içecektir. Buna ek olarak, gastroenterolog Dr. Supriya Rao, "kafein, mide asidi üretimimizden sorumlu olan gastrin hormonunun üretimini uyarır" dedi. Bu son bileşik sindirim sürecini başlatmaya yardımcı olsa da, mideye asitlik de ekler.
Rao, "Kahvenin pH seviyesi yaklaşık 5 iken mide asidimizin pH seviyesi yaklaşık 2'dir, bu da daha asidik yapar" dedi. Sonuç olarak, midelerimiz kahve içmenin neden olduğu asidi kaldırabilmelidir.
Ancak Sohi, bunun tamamen hastaya bağlı olduğunu açıkladı. "Yediğiniz her şey mide asidi üretimine neden olur, ancak kahve daha fazlasını üretir.
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Rao da bu düşünceleri yineledi. "Çok fazla asidin sorun olması gerekmiyor, çünkü mide bunu kaldırabilir, aslında içinde onu koruyan çok fazla mukus var.
Bu teorinin doğruluğu, aralarında Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan bir araştırmanın da bulunduğu birkaç araştırma tarafından kanıtlanmıştır.
Basitçe söylemek gerekirse: Aç karnına kahve içmek mide asidi üretimini artırır. Yüksek sıvı seviyeleri birçok insan için herhangi bir soruna neden olmazken, bazılarında rahatsızlığa yol açabilir.
"Yiyecekler size asit açısından biraz tampon görevi görür" diyen Rao, kahveyle birlikte yiyecek tüketmenin sıvının bir kısmını emerek asitlik seviyelerini dengeleyeceğini açıkladı.
Rao ayrıca bir fincan sütlü kahve içmenin ya da sade kahve yerine bir cappuccino içmenin pH seviyelerini dengelemeye yardımcı olabileceğini açıkladı.
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Kafeinsiz kahve doğal olarak daha az kafein içerir ve uyarıcının daha yüksek seviyelerde gastrik asit üretimine katkıda bulunduğu kanıtlandığından, bir fincan kafeinsiz kahvenin daha düşük miktarlarda gastrointestinal sıvıya yol açabileceği sonucuna varılır.
İlginçtir ki, soğuk demleme de daha düşük asitli bir seçenektir, en azından sonuçlarını Amerikan Kimya Derneği aracılığıyla yayınlayan Thomas Jefferson Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre.
Kavurma sıcaklığındaki artışla birlikte, soğuk ve sıcak demleme kahveler arasındaki TA farklarında da hafif bir artış gözlendi, bu da kavurmanın ekstraksiyon süreçlerini etkilediğini gösteriyor."
Sohi, "Yeşil çay ve siyah çayın da pek çok faydası var. Daha az kafein içerirler ama aynı zamanda daha az asidiktirler, bu nedenle mideniz sizi rahatsız ediyorsa, bunun yerine bunları düşünün." dedi.
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