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Vazgeçilmeyen Sabah Rutinlerinden Olan Aç Karnına Kahve İçme Sonucunda Vücudunuzda Meydana Gelen Değişiklikler

Vazgeçilmeyen Sabah Rutinlerinden Olan Aç Karnına Kahve İçme Sonucunda Vücudunuzda Meydana Gelen Değişiklikler

Pelin Akman
Pelin Akman - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 10:01

Kahve bazı insanlar için bağımlılık halindedir. Sabah uyanır uyanmaz, yemekten önce, yemekten sonra, ara öğün olarak tüketimi yaygındır. Peki aç karınla kahve içmenin vücudunuza ne gibi etkileri var? Birlikte bakalım👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/annarahmanan...
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Zamanınız olmadığından ya da düzenli olarak kahvaltı eden biri olmadığınızdan, aç karnına kahve içiyor olabilirsiniz. Muhtemelen bunun bağırsaklarınız için kötü olduğunu duymuşsunuzdur. Ama gerçekten öyle mi?

Zamanınız olmadığından ya da düzenli olarak kahvaltı eden biri olmadığınızdan, aç karnına kahve içiyor olabilirsiniz. Muhtemelen bunun bağırsaklarınız için kötü olduğunu duymuşsunuzdur. Ama gerçekten öyle mi?

İyi haber şu ki, aç karnına kahve içmek doğası gereği sizin için kötü değildir ve mideniz genellikle kendini korumak için uyum sağlayabilir. Ancak rahatsızlığa neden olduğundan rutininizi değiştirmek isteyebilirsiniz.

Gastroenterolog Dr. Sunana Sohi, "Gastrointestinal sistem söz konusu olduğunda kahve tüketimiyle ilişkili birçok fayda vardır. Bu içecek, içerdiği kafein ve artık çok fazla şekerli olması nedeniyle kötüleniyor ama tıbbi olarak yüzyıllardır kullanılıyor." dedi.

Gastroenterolog Dr. Sunana Sohi, "Gastrointestinal sistem söz konusu olduğunda kahve tüketimiyle ilişkili birçok fayda vardır. Bu içecek, içerdiği kafein ve artık çok fazla şekerli olması nedeniyle kötüleniyor ama tıbbi olarak yüzyıllardır kullanılıyor." dedi.

Bununla birlikte Sohi, kahvenin mide asidi seviyeleriyle çeşitli şekillerde oynadığını açıkladı. Sonuç olarak, bazı insanlar kafeinden kaçınarak ya da belki de bazı yiyeceklerin yanında bir fincan içerek kolayca çözülebilecek sorunlarla (hazımsızlık) başa çıkabilir.

Özellikle kahvenin kendisi asidik bir içecektir. Buna ek olarak, gastroenterolog Dr. Supriya Rao, "kafein, mide asidi üretimimizden sorumlu olan gastrin hormonunun üretimini uyarır" dedi. Bu son bileşik sindirim sürecini başlatmaya yardımcı olsa da, mideye asitlik de ekler.

Özellikle kahvenin kendisi asidik bir içecektir. Buna ek olarak, gastroenterolog Dr. Supriya Rao, "kafein, mide asidi üretimimizden sorumlu olan gastrin hormonunun üretimini uyarır" dedi. Bu son bileşik sindirim sürecini başlatmaya yardımcı olsa da, mideye asitlik de ekler.

Son olarak, kahvede bulunan bileşikler olan fenoller de bağırsağın asitlik seviyesine katkıda bulunur.

Rao, "Kahvenin pH seviyesi yaklaşık 5 iken mide asidimizin pH seviyesi yaklaşık 2'dir, bu da daha asidik yapar" dedi. Sonuç olarak, midelerimiz kahve içmenin neden olduğu asidi kaldırabilmelidir.

Rao, "Kahvenin pH seviyesi yaklaşık 5 iken mide asidimizin pH seviyesi yaklaşık 2'dir, bu da daha asidik yapar" dedi. Sonuç olarak, midelerimiz kahve içmenin neden olduğu asidi kaldırabilmelidir.

Ancak Sohi, bunun tamamen hastaya bağlı olduğunu açıkladı. "Yediğiniz her şey mide asidi üretimine neden olur, ancak kahve daha fazlasını üretir.

Ancak Sohi, bunun tamamen hastaya bağlı olduğunu açıkladı. "Yediğiniz her şey mide asidi üretimine neden olur, ancak kahve daha fazlasını üretir.

Dolayısıyla, aç karnına kahve içtikten sonra şişkinlik hissediyorsanız veya üst karın ağrısı ve mide bulantısıyla uğraşıyorsanız, bununla ilgili bazı sorunlar yaşadığınızı biliyorsunuz demektir.' diye ekledi.

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Rao da bu düşünceleri yineledi. "Çok fazla asidin sorun olması gerekmiyor, çünkü mide bunu kaldırabilir, aslında içinde onu koruyan çok fazla mukus var.

Rao da bu düşünceleri yineledi. "Çok fazla asidin sorun olması gerekmiyor, çünkü mide bunu kaldırabilir, aslında içinde onu koruyan çok fazla mukus var.

Bu daha çok yemek borunuzun bu tür bir asit hasarına dayanamamasıyla ilgili. Size tehlikeli bir şey olmayacak (kahve ülsere neden olmaz) ama sadece kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz.'

Bu teorinin doğruluğu, aralarında Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan bir araştırmanın da bulunduğu birkaç araştırma tarafından kanıtlanmıştır.

Bu teorinin doğruluğu, aralarında Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan bir araştırmanın da bulunduğu birkaç araştırma tarafından kanıtlanmıştır.

Araştırmaya göre kahve, özellikle alt özofagus sfinkterinin gevşemesine katkıda bulunarak ‘yiyeceklerin yemek borusuna kaçmasına ve mide ekşimesine neden olabilir’.

Basitçe söylemek gerekirse: Aç karnına kahve içmek mide asidi üretimini artırır. Yüksek sıvı seviyeleri birçok insan için herhangi bir soruna neden olmazken, bazılarında rahatsızlığa yol açabilir.

Basitçe söylemek gerekirse: Aç karnına kahve içmek mide asidi üretimini artırır. Yüksek sıvı seviyeleri birçok insan için herhangi bir soruna neden olmazken, bazılarında rahatsızlığa yol açabilir.

Eğer ikinci gruba dahilseniz ama kafeinli içecekle yollarınızı ayıramıyorsanız, kahvenin yanında bir şeyler yiyerek tadını çıkarmayı deneyin.

"Yiyecekler size asit açısından biraz tampon görevi görür" diyen Rao, kahveyle birlikte yiyecek tüketmenin sıvının bir kısmını emerek asitlik seviyelerini dengeleyeceğini açıkladı.

"Yiyecekler size asit açısından biraz tampon görevi görür" diyen Rao, kahveyle birlikte yiyecek tüketmenin sıvının bir kısmını emerek asitlik seviyelerini dengeleyeceğini açıkladı.

Rao ayrıca bir fincan sütlü kahve içmenin ya da sade kahve yerine bir cappuccino içmenin pH seviyelerini dengelemeye yardımcı olabileceğini açıkladı.

Rao ayrıca bir fincan sütlü kahve içmenin ya da sade kahve yerine bir cappuccino içmenin pH seviyelerini dengelemeye yardımcı olabileceğini açıkladı.

Sohi, 'Bazı insanlar aç karnına iyi tolere edebilir, ancak sizinkini rahatsız ediyorsa, yemekle birlikte almak yardımcı olabilir' dedi.

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Kafeinsiz kahve doğal olarak daha az kafein içerir ve uyarıcının daha yüksek seviyelerde gastrik asit üretimine katkıda bulunduğu kanıtlandığından, bir fincan kafeinsiz kahvenin daha düşük miktarlarda gastrointestinal sıvıya yol açabileceği sonucuna varılır.

Kafeinsiz kahve doğal olarak daha az kafein içerir ve uyarıcının daha yüksek seviyelerde gastrik asit üretimine katkıda bulunduğu kanıtlandığından, bir fincan kafeinsiz kahvenin daha düşük miktarlarda gastrointestinal sıvıya yol açabileceği sonucuna varılır.

Rao, açık kahve yerine koyu kahve çekirdeği tercih etmenin mideye yardımcı olabileceğini, çünkü koyu kahve çekirdeğinin açık kahve çekirdeğine kıyasla daha az asit içerdiğini söyledi. 'Koyu renkli çekirdeklerin kavrulma süreci uzundur, bu nedenle asidin çoğunu kaybederler' diye açıkladı.

İlginçtir ki, soğuk demleme de daha düşük asitli bir seçenektir, en azından sonuçlarını Amerikan Kimya Derneği aracılığıyla yayınlayan Thomas Jefferson Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre.

İlginçtir ki, soğuk demleme de daha düşük asitli bir seçenektir, en azından sonuçlarını Amerikan Kimya Derneği aracılığıyla yayınlayan Thomas Jefferson Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre.

Çalışmada, 'Her üç kavurma sıcaklığında da soğuk demleme kahveler, sıcak demleme muadillerine göre biraz daha az asidikti' deniyor. 'Kavurma sıcaklığı arttıkça, tüm kahvelerin toplam titre edilebilir asitliği (TA) azaldı.'

Kavurma sıcaklığındaki artışla birlikte, soğuk ve sıcak demleme kahveler arasındaki TA farklarında da hafif bir artış gözlendi, bu da kavurmanın ekstraksiyon süreçlerini etkilediğini gösteriyor."

Kavurma sıcaklığındaki artışla birlikte, soğuk ve sıcak demleme kahveler arasındaki TA farklarında da hafif bir artış gözlendi, bu da kavurmanın ekstraksiyon süreçlerini etkilediğini gösteriyor."

Son olarak, aç karnına kahve içtikten sonra dispepsi ile uğraşıyorsanız, tamamen farklı bir kafeinli içecek, belki de çay, tercih etmek en iyi seçeneğiniz olabilir.

Sohi, "Yeşil çay ve siyah çayın da pek çok faydası var. Daha az kafein içerirler ama aynı zamanda daha az asidiktirler, bu nedenle mideniz sizi rahatsız ediyorsa, bunun yerine bunları düşünün." dedi.

Sohi, "Yeşil çay ve siyah çayın da pek çok faydası var. Daha az kafein içerirler ama aynı zamanda daha az asidiktirler, bu nedenle mideniz sizi rahatsız ediyorsa, bunun yerine bunları düşünün." dedi.

Siz hangisini tercih edersiniz çay mı kahve mi?

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