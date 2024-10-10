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Van'da Kaybolan ve Başörtüsü Van Gölü Kıyısına Vuran Rojin'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Van'da Kaybolan ve Başörtüsü Van Gölü Kıyısına Vuran Rojin'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.10.2024 - 18:39 Son Güncelleme: 10.10.2024 - 18:42

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 13 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş'in yurttan ayrıldığı son görüntüler ortaya çıktı.

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Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’e ait son görüntüler ortaya çıktı.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’e ait son görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kabaiş'in, tek başına sahil yolunda yürüdüğü görüldü. Yaklaşık 13 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş için arama çalışmaları, Van başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde devam ediyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kabaiş'in, tek başına sahil yolunda yürüdüğü görüldü. Yaklaşık 13 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş için arama çalışmaları, Van başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde devam ediyor.

İşte Rojin'in son görüntüleri...

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