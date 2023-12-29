Vahşet! Evlilik Teklifini Reddettiği İçin Canice Öldürdü!
Vahşet! Evlilik Teklifini Reddettiği İçin Canice Öldürdü!
Hindistan'da çocukluğundan beri tanıdığı bir kişinin evlilik teklifini kabul etmeyen kadını yakarak katletti.
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Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. R. Nandhini isimli kadın evlenme teklifini geri çevirdiği için yakılarak katledildi.
Ameliyat ile cinsiyet değiştirerek erkek olan Sicko Vetrimaran, 25 yaşındaki R. Nandhini'ye karşı ilgisini olduğunu ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi.
Nandhini, iş yerinde çalıştığı başka birine karşı ilgisi olduğunu söyleyerek çocukluğundan beri tanıdığı Vetrimaran'ın evlilik teklifini geri çevirdi.
Bunun üzerine Vetrimaran, Nandhini'ye kendisine sürpriz bir hediye aldığını hediyeyi kendisine göstermek için kendisi ile gelmesini söyledi.
Çocukluğundan beri tanıdığı arkadaşını kırmayan Nandhini, Vetrimaran'ın motoruna binerek ormanlık bir alana gitti.
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Vetrimaran, el ve kollarını zincirle bağladığı Nandhini'nin kendisini serbest bırakması için yalvarması üzerine üzerine benzin dökerek yakarak öldürdü.
Nandhini'ye evlenme teklifi edebilmek için cinsiyet değiştiren takıntılı Vetrimaran, Sorgusunda cinayeti itiraf ederek tutuklandı.
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