Uzun Zamandır İstedikleri Şeyleri Alınca Bir Kez Daha Yetişkin Olduklarını Hisseden Kişiler
Uzun Zamandır İstedikleri Şeyleri Alınca Bir Kez Daha Yetişkin Olduklarını Hisseden Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Çocukken insanın her istediğini alması mümkün olmayabiliyor. Ancak zaman geçip büyüyünce ve yetişkin olunca insanlar istediklerini kendileri alabiliyorlar. Gelin insanların sonunda alıp çok mutlu oldukları şeylere bakalım!
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1. ''Öncelikle belirtmek isterim ki 52 yaşındayım. Bir koç ile haftada bir artistik paten yapmaya başladım!''
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2. ''Geçen gün sokakta bonsai ağacı satan bir Japon vardı. İçimden kendi kendime o ağacı almayı ne kadar çok istediğimi söyledim. Sonra bir yetişkin olduğumu ve istersem gidip o ağacı alabileceğimi fark ettim. Öyle de yaptım!''
3. ''Babama 30 yıldır istediği arabayı aldım. Sonra arabayı onun evinin önüne park ettim ve gidip arabanın fotoğrafını gösterdim. Gösterdikten sonra 'Araban nasıl? Evin önünde seni bekliyor.' dedim. Neredeyse ağlayacaktı.''
4. ''Geçen gün 120 TL değerinde tatlı çıkartmalar aldım. Bence onları hak ediyorum.''
5. ''57 yaşındayım ve kendime PS5 aldım!''
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6. ''Sulu boya ve kaliteli bir resim defteri aldım. Emeklilikten sonra hobilere vakit ayırmam için vakit geldi de geçiyor.''
7. ''33 yaşındayım. Çalışıyorum ve bir çocuğum var. Kendi oyuncaklarımızı yapabileceğimiz bir atölyeye gittim ve kendi kapibaramı yaptım. Üstelik tatlı bir şapkası bile var!''
8. ''Karanlıkta parlayan 3 boyutlu bir dinozor aldım.''
9. ''Çocuklarımla markete gitmiştim ve pastane bölümünde çok tatlı bir şekilde süslenmiş bir pasta gördüm. Çok da lezzetli duruyordu. Hemen aldım!''
10. ''Robot süpürge aldım çünkü bence robot bir görevlim olmasını hak ediyorum!''
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11. ''Son zamanlarda legolara çok sardım. Bu yüzden evde tek başına serisini aldım!''
12. ''60 yaşındayım. Son zamanlarda çok güzel bir müzik grubu keşfetmiştim ve yakın bir zamanda konserleri olduğunu gördüm. Hemen bilet aldım. Söylemem gerekir ki daha önce pek konsere gitmemiştim.''
13. ''Kendime bir oyun bilgisayarı aldım!''
14. ''Karımı ikinci bir balayına çıkardım ve gerçekten çok güzel ve anlamlı zamanlar geçirdik.''
15. ''Gece görüş gözlüğü aldım. Çok havalı duruyor.''
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