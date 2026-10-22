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Uzun Ömrün Sırrı Bu İlçemizde Saklı: Sofralarından Eksik Etmedikleri Tek Bir Şey Var

Uzun Ömrün Sırrı Bu İlçemizde Saklı: Sofralarından Eksik Etmedikleri Tek Bir Şey Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 19:46
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Karadeniz'in sarp dağları arasında yer alan Ordu'nun Gölköy ilçesi, Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yerlerden biri olarak biliniyor. Yüz yaşına ulaşan sakinlerin sofralarından eksik etmediği besinler ise merak konusu. İşte ilçede uzun ömrün sırrı olarak anlatılanlar.

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Akdeniz Üniversitesi'nin yaşlanma atlası, Gölköy'ü Türkiye'nin en uzun ömürlü yerleri arasında gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi'nin yaşlanma atlası, Gölköy'ü Türkiye'nin en uzun ömürlü yerleri arasında gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'nün hazırladığı Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'na göre Gölköy, en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı 10 yer arasında yer alıyor. İlçede ortalama yaşam süresi 82 yıl olarak belirlendi. Aktarılanlara göre dünyanın çeşitli yerlerinden bilim insanları bölgeye ilgi gösteriyor ve kamp kurarak sakinlerin yaşam tarzını, beslenmesini ve uyku düzenini inceliyor. Belediye Başkanı Fikri Uludağ ise havanın ve suyun özel olduğunu, organik beslenmenin de uzun ömrün merkezinde yer aldığını söylüyor.

Sofralardan süt, yoğurt, fındık ve karalahana eksik olmuyor.

Sofralardan süt, yoğurt, fındık ve karalahana eksik olmuyor.

Yerel haberlere göre sakinlerin beslenmesinde süt, yoğurt, bal, yumurta, turşu, fındık, ceviz, kabak, fasulye ve karalahana ön plana çıkıyor. Bölgede ısırgan out ve lahana çorbası da sık tüketiliyor. Halk, yediklerinin büyük kısmını kendi yetiştirdiğini ve ürettiğini belirtiyor. 85 yaşındaki Mustafa Türkeş ise yağlı gıdalardan uzak durmanın ve ıhlamur tüketmenin faydalı olduğunu söylüyor. 100 yaşındaki Osman Ateş de uzun ömrünün nedenini organik beslenmeye bağlıyor.

70 ve 80 yaşındaki pek çok kişi hala bağ ve bahçe işleriyle uğraşıyor.

70 ve 80 yaşındaki pek çok kişi hala bağ ve bahçe işleriyle uğraşıyor.

İlçede 70-80 yaşındaki kişilerin çoğu hala tarlada, bağda ve bahçede çalışıyor. 80 yaşındaki Şükrü Çiçek, bahçe işlerinin yanı sıra odun kırmaya da devam ettiğini anlatıyor. 62 yaşındaki Cemal Çiçek ise hayatı boyunca doktora gitmediğini söylüyor. İlçenin Ulugöl ve Uluvahta yaylaları da yerli ve yabancı ziyaretçileri çekiyor. Bölgedeki uzun ömrün nedenine ilişkin değerlendirmeler, sakinlerin ve yerel yöneticilerin aktardığı gözlemlere dayanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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