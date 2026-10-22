Uzun Ömrün Sırrı Bu İlçemizde Saklı: Sofralarından Eksik Etmedikleri Tek Bir Şey Var
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Karadeniz'in sarp dağları arasında yer alan Ordu'nun Gölköy ilçesi, Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yerlerden biri olarak biliniyor. Yüz yaşına ulaşan sakinlerin sofralarından eksik etmediği besinler ise merak konusu. İşte ilçede uzun ömrün sırrı olarak anlatılanlar.
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Akdeniz Üniversitesi'nin yaşlanma atlası, Gölköy'ü Türkiye'nin en uzun ömürlü yerleri arasında gösterdi.
Sofralardan süt, yoğurt, fındık ve karalahana eksik olmuyor.
70 ve 80 yaşındaki pek çok kişi hala bağ ve bahçe işleriyle uğraşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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