Uzun Ömrün Sırrı Bu İlçemizde Saklı: Sofralarından Eksik Etmedikleri Tek Bir Şey Var

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'nün hazırladığı Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'na göre Gölköy, en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı 10 yer arasında yer alıyor. İlçede ortalama yaşam süresi 82 yıl olarak belirlendi. Aktarılanlara göre dünyanın çeşitli yerlerinden bilim insanları bölgeye ilgi gösteriyor ve kamp kurarak sakinlerin yaşam tarzını, beslenmesini ve uyku düzenini inceliyor. Belediye Başkanı Fikri Uludağ ise havanın ve suyun özel olduğunu, organik beslenmenin de uzun ömrün merkezinde yer aldığını söylüyor.