Uzman psikolog, yazar Hatice Kübra Tongar: "Kitaplar, Geleceğin Temellerini Atan En Güçlü Araçlardır."

Düşünmeyi, sorgulamayı, farklı fikirlere açık olmayı, ne kadar farklı olsak da saygı içinde yan yana durmayı; yani sağlam bir gelecek vadediyor diyebilirim. Kitapların en temel kazanımı bence bu saydıklarım. Bir kitap okuduğunuzda hem öğrenir hem düşünüp sorgular hem de yazarın penceresinden hayata bakarak fikren zenginleşirsiniz. Tüm bu kazanımlar için böylesi büyük ve zengin fuarlar çok kıymetli. Bununla birlikte katılımın yüksekliği bize şunu gösteriyor; “geleceğe dair ümit var.”

- Türkiye'nin en büyük kitap fuarı çok geniş katılımlı bir fuar. Siz de birçok yerde konuşuyorsunuz. Peki, kitap fuarında konuşmanın bir farkı var mı?

Bir kitabı yazarken kendi kendinizlesinizdir. Evinizde, oturma odanızda, kitaplarınız ve bilgisayarınızla baş başa bir üretim yaparsınız. Kendi kuytunuzda olur biter tüm bu süreç. Fuarlar ise yazarın kendi dünyasını satırlarıyla sunduğu okurlarıyla göz göze gelme fırsatıdır. Bu çok kıymetli. Benim evimde doğan bir kitabın, hangi evlere, hangi illere, hangi yüreklere girdiğini bire bir görmüş oluyorum. Bu çok heyecan verici. Kitap fuarları bu yönüyle yazarlar için bambaşka bir anlam taşıyor.