Uzay Severlerin Bayılacağı 11 Animasyon Filmi

Uzayın derinliklerinde geçen eğlenceli ve macera dolu bir animasyon. Kahramanlarımız, uzaya gönderilen cesur maymun ekibi Ham, Luna ve Titan bir görev sırasında bilinmeyen bir gezegene inerler. Bu yeni dünyada garip ve komik yaratıklarla karşılaşan ekip cesaret ve dostluklarını kullanarak hem kendilerini hem de yeni dostlarını kurtarmaya çalışırlar. Hem güldüren hem de heyecanlandıran bu film uzayın sonsuz maceralarına eğlenceli bir yolculuk sunuyor.