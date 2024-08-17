Uzay Severlerin Bayılacağı 11 Animasyon Filmi
Uzay Severlerin Bayılacağı 11 Animasyon Filmi
Uzay tutkunuysanız doğru yerdesiniz. Her yaşa hitap eden bu 11 muhteşem animasyon filmi sizi galaksiler arası bir yolculuğa çıkaracak ve yıldızlar arasındaki maceralara tanık olmanızı sağlayacak. Hazır mısınız? O zaman kemerlerinizi bağlayın ve bu eşsiz film yolculuğuna katılın!
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1. Spark: Bir Uzay Macerası
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2. Wall-E
3. Marslılar, Annem ve Ben
4. Gezegen 51
5. Uzay Maymunları
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6. Astronot Willy: Macera Gezegeni
7. Beni Aya Uçur
8. Star Wars: The Clone Wars
9. Apollo 10 1/2: Uzay Çağı Macerası
10. Ay Macerası
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