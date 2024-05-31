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Uzak Mesafe İlişkilerinde Heyecanı Diri Tutmak İçin Seksting'de Yapabileceğiniz 10 Şey

etiket Uzak Mesafe İlişkilerinde Heyecanı Diri Tutmak İçin Seksting'de Yapabileceğiniz 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 23:46

Uzak mesafe ilişkileri yaşayanlar buraya! Görüşemeseniz bile ilişkinizi canlı tutmak için sextingte yapabileceklerinizi biliyor musunuz? Gelin keşfedelim!

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1. Gelecekteki buluşmalarınızı hayal edin ve neler yapmak istediğinizi paylaşın.

Hem sosyal hem de cinsel anlamda gelecekteki buluşmalarınızı konuşmak, birinizle paylaşmak ve detaylandırmak her ikinizin de hem libidosunu hem de sevgisini körükleyecektir. O yüzden uzakta olsanız bile hayal etmekten kaçınmayın. Neler yapabileceğinizi konuşun.

2. Vücudunuzun hassas bölgelerini paylaşın.

Evet, vücudunuza dokunun ve ona hassas bölgelerinizi anlatın. Ne yaparsa daha da hassaslaşacağı üzerine konuşun. Bunu yapmak aranızdaki çekimi gerçekten farklı bir boyuta çıkaracaktır!

3. Partnerinizin vücuduna olan arzunuzu ifade eden şehvetli mesajlar gönderin.

Vücudunuzu ne kadar sevdiğinizi ve özellikle nereleri sevdiğinizi detaylı anlatan mesajlar partnerinizin de heyecanını ikiye katlayacaktır. Uzak ilişkinizde sık sık birbirinizin vücuduna dair mesajlar atmak aranızdaki çekimi canlı tutmaya devam edecektir. Tabii ki içine şehvet eklemeyi unutmayın.

4. Fantezileriniz hakkında konuşun.

Hem siz kendi fantezi ve isteklerinizi onunla paylaşın hem de onun fantezilerini sizinle paylaşmasına izin verin. Fantezilerinizi detaylandırarak anlatmak buluştuğunuzda gerçekleşeceklerin bir ön habercisidir. Bunlar hakkında konuşmayı atmalayın.

5. Dokunuşlar hakkında konuşun.

Her ne kadar bazen önemsemesek de dokunuşlar çekimi en çok artıran şeylerdir ve birbirinden farklı dokunuş türleri vardır. Siz karşılıklı olarak beğendiğiniz, sizi harekete geçiren dokunuşları tarif edin ve onları betimleyin.

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6. Birlikte geçireceğiniz bir geceyi detaylarıyla anlatın.

Burada önemli olan şey en ince detayına kadar anlatmak. Çünkü karşınızdaki kişinin de daha kolay bir şekilde hayal etmesini sağlar. Birlikte geçireceğiniz gece üzerinden ilerleyebilirsiniz.

7. Birbirinizin kıyafetlerini nasıl çıkaracağınız hakkında konuşun.

Hatta o anda giydiğiniz veya daha önceden giydiğiniz ve gördüğünüz kıyafetler hakkında konuşarak mesajlaşmayı çok daha yoğun bir hale getirebilirsiniz. Seksting yaparken hayal kurmaktan ve sınırları genişletmekten korkmayın.

8. Mesajlaşırken kendinizle ilgilenin.

Mesajlaşırken o duyguları hissedebilmek için kendinize dokunabilir ve zevkin doruklarına çıkabilirsiniz. Hatta o anda neler yaptığınızı partnerinize anlatırsanız işlerin farklı bir boyut kazanması çok mümkün. Seksting'i daha gerçekçi yapabilirsiniz böylece.

9. Flörtöz ve heyecan verici fotoğraflarınızı onunla paylaşın.

Seksting'i biraz daha canlı bir hale getirmek ve aranızdaki çekimi güçlendirmek istiyorsanız kesinlikle fotoğraf ekleyebilirsiniz. İstediğiniz poz ve tarzda heyecan verici fotoğraflarınızı paylaşın.

10. Sohbetinizi oyunlaştırın ve role girin.

Eğer rol yapmayı seviyorsanız seksting sırasında da farklı rollere bürünerek sohbetin akışını değiştirebilirsiniz. Sohbetinizi bir oyun haline getirin ve sizi heyecanlandıran rollere bürünün. Çok iyi gelecek!

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