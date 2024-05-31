Uzak Mesafe İlişkilerinde Heyecanı Diri Tutmak İçin Seksting'de Yapabileceğiniz 10 Şey
Uzak Mesafe İlişkilerinde Heyecanı Diri Tutmak İçin Seksting'de Yapabileceğiniz 10 Şey
Uzak mesafe ilişkileri yaşayanlar buraya! Görüşemeseniz bile ilişkinizi canlı tutmak için sextingte yapabileceklerinizi biliyor musunuz? Gelin keşfedelim!
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1. Gelecekteki buluşmalarınızı hayal edin ve neler yapmak istediğinizi paylaşın.
2. Vücudunuzun hassas bölgelerini paylaşın.
3. Partnerinizin vücuduna olan arzunuzu ifade eden şehvetli mesajlar gönderin.
4. Fantezileriniz hakkında konuşun.
5. Dokunuşlar hakkında konuşun.
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