Uyurken İstemsizce de Olsa Dişlerinizi Gıcırdatıyorsanız Buraya! Sebebini Anlatıyoruz

Uykuda diş gıcırdatma, diğer adıyla bruksizm, birçok kişinin zaman zaman karşılaştığı bir durum. Sabah uyandığınızda çenenizde bir ağrı hissediyor ya da dişlerinizde rahatsızlık yaşıyorsanız, siz de bu grubun bir parçası olabilirsiniz. Peki, neden bazı insanlar bu alışkanlığı geliştirir ve bu durumun önüne nasıl geçilebilir? Gelin, anlatıyoruz! Sizi aşağıya alalım 👇🏻

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