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Uykusuz Gülçin'den Aslı Enver'in Kızı Elay'a 8 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Uykusuz Gülçin'den Aslı Enver'in Kızı Elay'a 8 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.03.2025 - 01:01

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Aslı Enver

Aslı Enver

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu

Şükrü Özyıldız

Şükrü Özyıldız

Mabel Matiz

Mabel Matiz

Göksel

Göksel
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Furkan Andıç

Furkan Andıç

Gülçin Ergül

Gülçin Ergül

Boran Kuzum

Boran Kuzum

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Yüsra Geyik

Yüsra Geyik
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Ezgi Mola

Ezgi Mola
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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