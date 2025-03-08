Uykusuz Gülçin'den Aslı Enver'in Kızı Elay'a 8 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Uykusuz Gülçin'den Aslı Enver'in Kızı Elay'a 8 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Aslı Enver
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Sıla Türkoğlu
Şükrü Özyıldız
Mabel Matiz
Göksel
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Furkan Andıç
Gülçin Ergül
Boran Kuzum
Merve Boluğur
Yüsra Geyik
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Ezgi Mola
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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