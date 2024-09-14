Uyku ve Kilo: Modern Zamanların Tartışılmaz İkilisi

Vücut direnç gösterir, metabolizma yavaşlar, hormonlar allak bullak. Ve ertesi gün? Beyinde bir çip yetersiz uyku sinyalini alır, “Enerjin düşük! Yemek ye!” komutu verir. İster istemez dolaba yönelir, o cips torbasıyla vedalaşmak yerine tazeleriz.

Uyku deyip geçmeyin, yağ yakımı bile uyku sırasında maksimuma çıkar. Gece boyunca yağlar hücrelerden salınır, enerji olarak kullanılır. Yeterli uyku almadığınızda bu süreç sekteye uğrar. Sonuç? Yağ depoları yerinde sabit kalır.

Leblebi gibi hormon konuşmaya başladık... Leptin ve ghrelin. Bu iki hormon iştahımızın çobanıdır. Leptin, doyduğunuzu söyler, ghrelin ise acıktığınızı. Uykusuz kalınca leptin düşer, ghrelin tavan yapar. Açlık krizleri kapıda. Bizi bu hale getiren kim? Tabii ki şu baş belası uykusuzluk!

Ve gel gelelim modern çağın olmazsa olmazı stres, anksiyete, depresyon. Bunlar da uykuya düşman, zaten kilo aldırır. Kortizol hormonu salgılar vücut, yağ depolar, şeker metabolizmasını bozar. Yani stresliyseniz, uykusuz kalırsınız, kilo alırsınız. Paradoksun tam ortasında mıyız?

Eskiden dedelerimiz tarladan eve gelip bir güzel uyurmuş. Doğal uyku. Şimdi biz? Sosyal medya başta, girince kaybolduğun platformlar, beyinde bir gereksiz koşturmaca... Doğal uyku mu? Nerede! Teknoloji bağımlısı olmuşuz, kendi bedenimize yabancı. Telefon ekranına bakmaktan REM uykusunu unuttuk. Tıpkı boşanma nedenleri gibi, kilo sorunlarının sebeplerini de kendimiz yaratıyoruz.

Şimdi gelelim çözüm yollarına... Alarmı değil, biyolojik saatinizi ayarlayın. Uyutmayan ne varsa yatmadan kafanızdan çıkarıp bir kağıda bırakın! Sakinleştiren içecekler dışında bir şey girmesin bedeninize yataktan 2 saat önce. Günde 7-8 saat uyku altın değerinde. Elektronik aletler yatak odasından dışarı! Mümkünse banyoda dursun. Uyku öncesi kitap okuyun, sakinleşin. Melatonin hormonunu arttırmak için karanlıkta yatın, ölümsüzlüğün sırrı onda saklı!

Sonuç olarak, uyumazsanız kilo alırsınız.

Bu denklemin sonucu apaçık. Göbek eritmenin yolları spor salonlarından geçmez, bilimsel programlarla yapılan diyetlerde aranmaz. Öncelik uyku. Uyuyun, dinlenin, kilo verin. Bu kadar basit. Tecrübelerle de sabit!

Emin olun, uykunuzu aldığınızda dünya daha güzel görünecek. İşte o zaman aynada gördüğünüz kişi de daha güzel olacak. Kilo sorunu mu, hikâye…

Sonraki yazıda görüşmek üzere!

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