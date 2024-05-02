Uyku Düzeni Sorunu Olanlardan Ciddi Ortamda Gülesi Gelenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Uyku Düzeni Sorunu Olanlardan Ciddi Ortamda Gülesi Gelenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü Twitter'a hangi tweetler damga vurmuş, en çok kimler güldürürken etkileşimin dibine vurmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım.
Kesin yan çarı var.
İkonik bir fotoğraf...
Hayırlı evlat.
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Geldiniz mi Demo'nun lafına?
Sen ne sandın?
İnşallah ironidir.
Biraz da motivasyon.
👇
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Dünyanın en yaratıcı logosu.
Tam olarak böyle oluyor.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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