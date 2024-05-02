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Uyku Düzeni Sorunu Olanlardan Ciddi Ortamda Gülesi Gelenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Uyku Düzeni Sorunu Olanlardan Ciddi Ortamda Gülesi Gelenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.05.2024 - 18:15

Bakalım Perşembe günü Twitter'a hangi tweetler damga vurmuş, en çok kimler güldürürken etkileşimin dibine vurmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Kesin yan çarı var.

Kesin yan çarı var.
twitter.com

İkonik bir fotoğraf...

İkonik bir fotoğraf...
twitter.com

Hayırlı evlat.

Hayırlı evlat.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Geldiniz mi Demo'nun lafına?

Geldiniz mi Demo'nun lafına?
twitter.com

Sen ne sandın?

Sen ne sandın?
twitter.com

İnşallah ironidir.

İnşallah ironidir.
twitter.com

Biraz da motivasyon.

Biraz da motivasyon.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Dünyanın en yaratıcı logosu.

Dünyanın en yaratıcı logosu.
twitter.com

Tam olarak böyle oluyor.

Tam olarak böyle oluyor.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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