Uyandığında Dünyada Kalan Son Kişi Olduğunu Fark Edince Yapacaklarını Paylaşan İnsanlar
Uyandığında Dünyada Kalan Son Kişi Olduğunu Fark Edince Yapacaklarını Paylaşan İnsanlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hiç dünyada kalan son kişi siz olsaydınız ne yapardınız düşündünüz mü? Gelin insanların dünyada kalan son kişi olduklarını fark ettiklerinde yapmayı düşündükleri şeylere beraber bakalım!
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1. ''Buna inanamayacağım için başka birilerini daha bulmaya çalışırdım.''
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2. ''Tüm dünyayı gezerdim.''
3. ''Tatmak istediğim her şeyi tadardım. Nasıl olsa bedava!''
4. ''Depresyona girerdim.''
5. ''Uyumaya geri dönerdim.''
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6. ''Kitaplarımı okurdum. Bittiğinde gidip yenisini alırdım.''
7. ''İstediğim tüm arabaları sürerdim.''
8. ''İnsanlar o kadar da önemli değil. Kediler ya da köpekler var mı diye bakardım.''
9. ''Bir manken bulurdum ve ismini Delores koyardım. Sonra onu benimle birlikte her yere götürürdüm.''
10. ''Kutlama yapardım. İnsanlardan pek haz etmem.''
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11. ''Ferrari sürerdim.''
12. ''Artık çalışmama gerek olmayacağı ve vaktim olacağı için kitap okurdum.''
13. ''Doctor Who'nun tüm bölümlerini izlerdim.''
14. ''Benim gibi birinin nasıl dünyada kalan son kişi olmayı başarabildiğini sorgulardım herhalde.''
15. ''Ağlardım ve sonra sokaklarda dans ederdim. Sonra da etrafı keşfederdim.''
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