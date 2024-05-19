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Üst Üste 4. Kez! Premier Lig'de Şampiyon Manchester City

Üst Üste 4. Kez! Premier Lig'de Şampiyon Manchester City

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.05.2024 - 20:06

Manchester City, Premier Lig'in 38. ve son hafta maçında evinde West Ham United'ı 3-1 yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu kazandı.

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İngiltere Premier Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Pep Guardiola'nın liderliğindeki Manchester City ile David Moyes'un yönettiği West Ham United karşı karşıya geldi.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Pep Guardiola'nın liderliğindeki Manchester City ile David Moyes'un yönettiği West Ham United karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakadan ev sahibi Manchester City, 3-1'lik skorla galip geldi ve puanını 91'e yükseltti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakadan ev sahibi Manchester City, 3-1'lik skorla galip geldi ve puanını 91'e yükseltti.

Galibiyet golleri, 2 ve 18. dakikalarda Phil Foden ile 59. dakikada Rodri'den geldi.

Galibiyet golleri, 2 ve 18. dakikalarda Phil Foden ile 59. dakikada Rodri'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Maviler, üst üste 4. kez Premier Lig şampiyonluğunu ilan etti. Arsenal, sahasında Everton'ı 2-1 yense de 89 puanla ikinci basamakta kaldı.

Bu sonuçla birlikte Maviler, üst üste 4. kez Premier Lig şampiyonluğunu ilan etti. Arsenal, sahasında Everton'ı 2-1 yense de 89 puanla ikinci basamakta kaldı.
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