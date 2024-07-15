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Unutkanlıkla Mücadele Edenlerden Barış Alper'in Mistik Fotolarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Unutkanlıkla Mücadele Edenlerden Barış Alper'in Mistik Fotolarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.07.2024 - 20:08

Bakalım yepyeni bir haftaya başladığımız bu Pazartesi günü en çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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İlginç bir kare...

İlginç bir kare...
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Nick uyumu...

Nick uyumu...
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🤔

🤔
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O şortun boyu ne?

O şortun boyu ne?
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Biraz da kelime şakası!

Biraz da kelime şakası!
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İtiraf edin siz de!

İtiraf edin siz de!
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Böyle pozitif olun.

Böyle pozitif olun.
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