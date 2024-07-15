Unutkanlıkla Mücadele Edenlerden Barış Alper'in Mistik Fotolarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Unutkanlıkla Mücadele Edenlerden Barış Alper'in Mistik Fotolarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yepyeni bir haftaya başladığımız bu Pazartesi günü en çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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İlginç bir kare...
Nick uyumu...
🤔
O şortun boyu ne?
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Biraz da kelime şakası!
İtiraf edin siz de!
Böyle pozitif olun.
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