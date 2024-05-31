Ünlülerle Yaşadıkları Birbirinden İlginç ve Memnuniyetsiz Olayları Anlatan 14 Kişi

''Ama maalesef ben gidemedim çünkü otele VIP misafir geliyordu ve müdürümüzün en güvendiği çalışanlardan biriydim. Sonra bu özel misafirin Mike Serrentino olduğunu öğrendim. O sıralar bir filmiyle oldukça popüler olmuştu. Gece 2'ye kadar onunla ve 12 arkadaşıyla ilgilendim. Tüm süre boyunca çok kabaydı ve bir kuruş bahşiş vermedi. Arkadaşlarımla geçirebileceğim harika bir günü mahvetti.''