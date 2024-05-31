Ünlülerle Yaşadıkları Birbirinden İlginç ve Memnuniyetsiz Olayları Anlatan 14 Kişi
Ünlülerle Yaşadıkları Birbirinden İlginç ve Memnuniyetsiz Olayları Anlatan 14 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kaylayandoli...
Şöhrete kavuşmak bazı insanların mütevaziliğini etkilemeyebilir ama ne yazık ki çoğunlukla bunun tersi görülür. İnsanların ünlüler ile ne gibi tatsız olaylar yaşamışlar gelin birlikte bakalım!
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1. ''Dave Coulier müdür yardımcısı olduğum otelde bir komedi şovunu izlemeye gelmişti.''
2. ''Kızımı bir konsere götürmüştüm. Sırada beklerken Guy Fieri bizden izin bile almadan sırada önümüze geçti.''
3. ''Yeni ve kaliteli bir restoranda garson olarak çalışıyordum ve müdürümüz içlerimizden çok iyi çalışanlarımıza otelin gece kulübünden istediklerimizi alabileceğimizi ve orada keyfimize bakmamızı söyledi.''
4. ''Oprah restoranımızda çok pahalı bir yemeği yedi ve bana bahşiş vermedi. Sanki çok önemli bir şey yapıyormuş gibi benim için mendile imza attı.''
5. ''Sean Pean henüz açılma saati bile gelmemiş olan mağazamıza geldi ve bir etkinlik için acilen alışveriş yapması gerektiğini ve onu içeri almamızı söyledi.''
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6. ''18 yaşındayken 2001 yılında gerçekleşen Ozzfest de sahne arkasına girmeyi başarmıştım.''
7. ''Chevy Chase dünyanın en kaba insanıydı.''
8. ''David Spade ile bir barda karşılaştım. Yeni ünlü olmuş güzel bir kadın da bara gelmişti.''
9. ''Lee Ryan 'ın arada geldiği bir spor salonunda resepsiyonda çalışıyordum.''
10. ''Ünlü bir etkinliğe fotoğrafçı olarak gitmiştim. 19 yaşındaydım ve bir sürü sağlık sorunum vardı.''
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11. ''ComiCon'da görevliydim ve etkinliğe Ian Ziering geldi. Herkese yaptığım gibi ona da selam verdim ve su ikram ettim.''
12. ''Nick Lachey'in evine yakın bir sandviç dükkanım vardı. Eşi dükkanıma sık sık gelirdi.''
13. ''Hava alanında çalışırken bir çok ünlü ile tanıştım ve Hugh Grant da onlardan biriydi.''
14. ''On yıl önce bir ödül gecesinde John Mayer ile tanıştım.''
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