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Ünlülerle Yaşadıkları Birbirinden İlginç ve Memnuniyetsiz Olayları Anlatan 14 Kişi

Ünlülerle Yaşadıkları Birbirinden İlginç ve Memnuniyetsiz Olayları Anlatan 14 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 11:01

Şöhrete kavuşmak bazı insanların mütevaziliğini etkilemeyebilir ama ne yazık ki çoğunlukla bunun tersi görülür. İnsanların ünlüler ile ne gibi tatsız olaylar yaşamışlar gelin birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kaylayandoli...
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1. ''Dave Coulier müdür yardımcısı olduğum otelde bir komedi şovunu izlemeye gelmişti.''

1. ''Dave Coulier müdür yardımcısı olduğum otelde bir komedi şovunu izlemeye gelmişti.''

''Yanında kırklarında ve ellilerinin başlarında olduklarını tahmin ettiğim adamlar vardı. İçlerinden biri 19 yaşındaki garsonlarımızdan birini bir anda kucağına aldı. Sonrasında ağza alınmayacak kadar iğrenç şeylerden bahsettiler. Onları otelden atmak istedim ama otel sahibi buna izin vermedi.''

2. ''Kızımı bir konsere götürmüştüm. Sırada beklerken Guy Fieri bizden izin bile almadan sırada önümüze geçti.''

2. ''Kızımı bir konsere götürmüştüm. Sırada beklerken Guy Fieri bizden izin bile almadan sırada önümüze geçti.''

'' Espri yaparmış gibi, eğer onunla fotoğraf çekilmemize izin verirse sıramızı ona vereceğimizi söyledim. Bu hoşuna gitmese de bizimle fotoğraf çekildi ama hiç arkadaş canlısı değildi.''

3. ''Yeni ve kaliteli bir restoranda garson olarak çalışıyordum ve müdürümüz içlerimizden çok iyi çalışanlarımıza otelin gece kulübünden istediklerimizi alabileceğimizi ve orada keyfimize bakmamızı söyledi.''

3. ''Yeni ve kaliteli bir restoranda garson olarak çalışıyordum ve müdürümüz içlerimizden çok iyi çalışanlarımıza otelin gece kulübünden istediklerimizi alabileceğimizi ve orada keyfimize bakmamızı söyledi.''

''Ama maalesef ben gidemedim çünkü otele VIP misafir geliyordu ve müdürümüzün en güvendiği çalışanlardan biriydim. Sonra bu özel misafirin Mike Serrentino olduğunu öğrendim. O sıralar bir filmiyle oldukça popüler olmuştu.  Gece 2'ye kadar onunla ve 12 arkadaşıyla ilgilendim. Tüm süre boyunca çok kabaydı ve bir kuruş bahşiş vermedi. Arkadaşlarımla geçirebileceğim harika bir günü mahvetti.''

4. ''Oprah restoranımızda çok pahalı bir yemeği yedi ve bana bahşiş vermedi. Sanki çok önemli bir şey yapıyormuş gibi benim için mendile imza attı.''

4. ''Oprah restoranımızda çok pahalı bir yemeği yedi ve bana bahşiş vermedi. Sanki çok önemli bir şey yapıyormuş gibi benim için mendile imza attı.''

5. ''Sean Pean henüz açılma saati bile gelmemiş olan mağazamıza geldi ve bir etkinlik için acilen alışveriş yapması gerektiğini ve onu içeri almamızı söyledi.''

5. ''Sean Pean henüz açılma saati bile gelmemiş olan mağazamıza geldi ve bir etkinlik için acilen alışveriş yapması gerektiğini ve onu içeri almamızı söyledi.''

''Onu içeri aldık. Bir sürü şey denedi ve bir ton soru sordu ama hiç bir şey almadı.''

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6. ''18 yaşındayken 2001 yılında gerçekleşen Ozzfest de sahne arkasına girmeyi başarmıştım.''

6. ''18 yaşındayken 2001 yılında gerçekleşen Ozzfest de sahne arkasına girmeyi başarmıştım.''

''Hatta o kadar şanslıydım ki içeriye tek kullanımlık kameramı bile sokabilmiştim. Bir çok ünlüyle tanışıp, fotoğraf çekildim. Coby Dick hariç. Kendisi son derece kabaydı. Kabalığı birlikte çekildiğimiz fotoğrafa bile yansımıştı.''

7. ''Chevy Chase dünyanın en kaba insanıydı.''

7. ''Chevy Chase dünyanın en kaba insanıydı.''

''Sadece dokuz yaşındaydım ve onunla fotoğraf çekilmek istedim. Babama beni yeterince iyi yetiştiremediğini söyledi ve gitti.''

8. ''David Spade ile bir barda karşılaştım. Yeni ünlü olmuş güzel bir kadın da bara gelmişti.''

8. ''David Spade ile bir barda karşılaştım. Yeni ünlü olmuş güzel bir kadın da bara gelmişti.''

''Kadınla fotoğrafının çekilmesi ve gündeme düşmek  için beni ve arkadaşlarımı bardan attırdı.''

9. ''Lee Ryan 'ın arada geldiği bir spor salonunda resepsiyonda çalışıyordum.''

9. ''Lee Ryan 'ın arada geldiği bir spor salonunda resepsiyonda çalışıyordum.''

''Genellikle konuşurken sürekli küfür ediyordu. Hatta sanırım onu tanımamı ve bunu ona söylememi istedi ama elbette onu takmadım.''

10. ''Ünlü bir etkinliğe fotoğrafçı olarak gitmiştim. 19 yaşındaydım ve bir sürü sağlık sorunum vardı.''

10. ''Ünlü bir etkinliğe fotoğrafçı olarak gitmiştim. 19 yaşındaydım ve bir sürü sağlık sorunum vardı.''

''Oraya gitmem tamı tamına 7 saat sürmüştü. Etkinlikte telefonumu kaybedince resmen panik atak geçirdim. Tam ağladığım sırada Demi Lovato geldi ve bana iğrenç bir bakış attı. Büyük ihtimalle onu gördüğüm için mutluluktan ağladığımı düşündü.''

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11. ''ComiCon'da görevliydim ve etkinliğe Ian Ziering geldi. Herkese yaptığım gibi ona da selam verdim ve su ikram ettim.''

11. ''ComiCon'da görevliydim ve etkinliğe Ian Ziering geldi. Herkese yaptığım gibi ona da selam verdim ve su ikram ettim.''

''Bana orada çalışıp çalışmadığımı sordu ve ona gönüllü olduğumu söyledim. Sonra bana “Harika. Söyler misin adımı düzgün telaffuz etsinler. 'dedi. Onu daha sonra after party'de gördüm ve selam verdim. Gözlerini devirip uzaklaştı.''

12. ''Nick Lachey'in evine yakın bir sandviç dükkanım vardı. Eşi dükkanıma sık sık gelirdi.''

12. ''Nick Lachey'in evine yakın bir sandviç dükkanım vardı. Eşi dükkanıma sık sık gelirdi.''

''Nick bir kere bile bahşiş vermedi. Hatta eşi vermeye kalkıştığında engel oldu.''

13. ''Hava alanında çalışırken bir çok ünlü ile tanıştım ve Hugh Grant da onlardan biriydi.''

13. ''Hava alanında çalışırken bir çok ünlü ile tanıştım ve Hugh Grant da onlardan biriydi.''

''Bir keresinde first class bir uçakta pencere olmayan kısma oturdu. Genel prosedüre göre kabin müdürleri gidip first class kısmında uçan müşterilerine kendilerini tanıtmak zorunda. Hugh' a gittiğimde ismimi söylemeye kalktığımda bana “Oh, lanet olsun!' dedi.''

14. ''On yıl önce bir ödül gecesinde John Mayer ile tanıştım.''

14. ''On yıl önce bir ödül gecesinde John Mayer ile tanıştım.''

''Sürekli South Park'taki soğuk ve cinsel içerikli esprileri söyledi. Benim dışımda etrafındaki herkes gülüyordu. En sonunda ofladığım ve bana ofladığım için mod öldürücü olduğumu söyledi.''

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