Safiye Soyman Kimdir? Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın Oğlu Harın Akaröz Hayatını Kaybetti!
Safiye Soyman Kimdir? Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın Oğlu Harın Akaröz Hayatını Kaybetti!
Sevilen şarkıları ve televizyon programları ile tanınan ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sesiyle kulaklardaki pası silmeye devam ediyor. Ekranların sevilen çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün acı kaybı ise milyonların yüreğini dağladı. Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti. Peki Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında ve nereli? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün hastalığı neydi?
İşte, detaylar...
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Safiye Soyman Kimdir?
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Safiye Soyman'ın müzik tutkusu, liseden sonra aldığı eğitimler sayesinde gün geçtikçe arttı!
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Safiye Soyman'ın Oğlu Harun Akaröz Hayatını Kaybetti! Safiye Soyman'ın Oğlu Harun'un Hastalığı Neydi?
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