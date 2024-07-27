Safiye Soyman Kimdir? Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın Oğlu Harın Akaröz Hayatını Kaybetti!

Safiye Soyman, liseden sonra Özer Altın'dan müzik dersleri aldı. Daha sonra radyo sınavlarına girdi. Sınavları kazanan Soyman, hayaline bir adım daha yaklaştı. Bu dönemde Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışmaya başladı ve burada 6 yıl yer aldı. Bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif alan ünlü şarkıcı böylece 1996 yılında henüz 35 yaşındayken ilk kez Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını bir bir tırmanmaya başladı.

Soyman, bugüne kadar pek çok televizyon programı sundu. İlk kez 2006 yılında Sabahlara Şenlik ile televizyon ekranlarında yerini alan ünlü şarkıcı, Safiye & Faik Trende, Demet Akbağ ile Çok Aramızda, Gelinim Mutfakta ve Dünya Güzellerim programları ile adından söz ettirmiştir.