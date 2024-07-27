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Safiye Soyman Kimdir? Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın Oğlu Harın Akaröz Hayatını Kaybetti!

Safiye Soyman Kimdir? Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın Oğlu Harın Akaröz Hayatını Kaybetti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 18:20 Son Güncelleme: 27.07.2024 - 18:22

Sevilen şarkıları ve televizyon programları ile tanınan ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sesiyle kulaklardaki pası silmeye devam ediyor. Ekranların sevilen çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün acı kaybı ise milyonların yüreğini dağladı. Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti. Peki Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında ve nereli? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün hastalığı neydi? 

İşte, detaylar...

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Safiye Soyman Kimdir?

Safiye Soyman Kimdir?

Safiye Soyman, 3 Mart 1961 tarihinde Bolu'nun Akpınar Mahallesi'nde dünyaya geldi. Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle, 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le evlendirildi. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçse de çift arasındaki sorunlar ve eşinin eşinin kumar tutkusu, aile bağlarını derinden sarstı. Eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanan Soyman, daktilo kurslarına gitti ve ortaokulu bitirirdi. Hemen ardından liseye geçen ünlü şarkıcı, lise öğrenimini de tamamladı. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak göreve başladı.

Safiye Soyman'ın müzik tutkusu, liseden sonra aldığı eğitimler sayesinde gün geçtikçe arttı!

Safiye Soyman'ın müzik tutkusu, liseden sonra aldığı eğitimler sayesinde gün geçtikçe arttı!

Safiye Soyman, liseden sonra Özer Altın'dan müzik dersleri aldı. Daha sonra radyo sınavlarına girdi. Sınavları kazanan Soyman, hayaline bir adım daha yaklaştı. Bu dönemde Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışmaya başladı ve burada 6 yıl yer aldı. Bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif alan ünlü şarkıcı böylece 1996 yılında henüz 35 yaşındayken ilk kez Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını bir bir tırmanmaya başladı.

Soyman, bugüne kadar pek çok televizyon programı sundu. İlk kez 2006 yılında Sabahlara Şenlik ile televizyon ekranlarında yerini alan ünlü şarkıcı, Safiye & Faik Trende, Demet Akbağ ile Çok Aramızda, Gelinim Mutfakta ve Dünya Güzellerim programları ile adından söz ettirmiştir.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk Evli mi?

Safiye Soyman ve Faik Öztürk Evli mi?

Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta görücü usulüyle yapmıştır. Henüz 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile evlendirilen Soyman'ın Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır. 

Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş insanı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır. Türkiye'nin sevilen çiftleri arasında yerini alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, sık sık ekranlarda birlikte boy göstermektedir.

Safiye Soyman Şarkıları

Safiye Soyman Şarkıları

Safiye Soyman'ın Albümleri

  • 1990: Hesabım Var

  • 1992: Bahse Girerim

  • 1993: Aşk Olsun Sana

  • 1995: Söz Veriyorum

  • 1997: Sen Gittin Mi Ben Ölürüm

  • 1998: Sevenler Gece Ağlar

  • 2002: Hani Gittin Ya

  • 2004: Birde Benden Dinleyin

  • 2006: Yine Benden Dinleyin

  • 2008: Herkes Dinlesin

  • 2008: İkinci Bahar

  • 2010: Safiye Soyman - İlahiler

  • 2012: Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun

  • 2014: İşte Benim Dünyam

  • 2016: Bir Yorum da Benden

  • 2020: Nerede Kalmıştık

Safiye Soyman'ın Singleları

  • 2017: Erik Dalı

  • 2017: Harmadan Gel

  • 2018: Ya Ben Anlatamadum (feat. Faik Öztürk)

  • 2019: İkimiz Bir Fidanız (feat. Faik Öztürk)

  • 2019: Özüme Döndüm Ben

  • 2020: İkimiz Bir Fidanız

  • 2020: İlle de Sen

  • 2020: Merhem

  • 2023Ankara Güzelse Sebebi Sensin

  • 2023: Kusura Bakma

  • 2023: Hikaye

  • 2023: Gümüş Kaşık

  • 2023: Geçen Yıl Bu Zamanlar

  • 2024: Yıllar Utansın

Safiye Soyman'ın Oğlu Harun Akaröz Hayatını Kaybetti! Safiye Soyman'ın Oğlu Harun'un Hastalığı Neydi?

Safiye Soyman'ın Oğlu Harun Akaröz Hayatını Kaybetti! Safiye Soyman'ın Oğlu Harun'un Hastalığı Neydi?

Safiye Soyman'ın 1977 yılında dünyaya gelen oğlu Harun Akaröz, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığı ile mücadele ediyordu. Gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Akaröz, solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

27 Temmuz 2024 tarihinde 47 yaşında hayatını kaybeden Harun Akaröz'ün vefat haberini ise, Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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