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Şarkıcı Ece Seçkin Kimdir? Ece Seçkin Kaç Yaşında? Kiminle Evli?

Şarkıcı Ece Seçkin Kimdir? Ece Seçkin Kaç Yaşında? Kiminle Evli?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.06.2025 - 02:54

Çıkarttığı albümlerle başarılı bir çizgi çizen Ece Seçkin gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü pop şarkıcısının verdiği konserler de bir hayli ilgi topluyor. Peki Ece Seçkin kimdir? Ece Seçkin kaç yaşında ve nereli? Ece Seçkin hakkında merak edilen soruları sizin için cevapladık!

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Ece Seçkin Kimdir?

Ece Seçkin Kimdir?

Renkli tarzı, enerjik sahne performansları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla son yılların en dikkat çeken pop yıldızlarından biri: Ece Seçkin! Müzik listelerinde fırtınalar estiren genç yıldız, sadece sesiyle değil dansları, klipleri ve cesur duruşuyla da gündemden düşmüyor.

Ece Seçkin Kaç Yaşında?

Ece Seçkin Kaç Yaşında?

Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

Ece Seçkin'in Nereli?

Ece Seçkin'in Nereli?

Ece Seçkin, İstanbul doğumludur. Ancak köken olarak baba tarafından Arnavut, anne tarafından ise İstanbul Rumelilidir.

Ece Seçkin'in Kariyer Başlangıcı

Ece Seçkin'in Kariyer Başlangıcı

Ece Seçkin, müziğe çocuk yaşta piyano ve şan dersleriyle başladı. 2011 yılında Ozan Doğulu ile çıkardığı “Bu Ne Yaa”şarkısıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti. Ardından 'Şok Oldum', 'Adeyyo', 'Hoşuna mı Gidiyor' gibi hit parçalarıyla pop müzik listelerinde zirveye oturdu.

Ece Seçkin'in Özel Hayatı

Ece Seçkin'in Özel Hayatı

Ece Seçkin, 15 Eylül 2021 tarihinde halen evli olduğu Çağrı Terlemez'le dünya evine girmiştir.

Bir pilot olan Çağrı Terlemez'le birlikte yaptığı paylaşımlarla aşkını duyuran Ece Seçkin'in mutlu bir evliliği var. 2024 yılının sonlarına doğru ilk bebeklerini beklediklerini duyurarak hayranlarını sevince boğmuştu.

Ancak ne yazık ki 2025’in başında Ece Seçkin, hamileliğinin ilerleyen döneminde bebeğini kaybettiğini duyurdu.

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Ece Seçkin'in Öne Çıkan Açıklamaları

Ece Seçkin'in Öne Çıkan Açıklamaları

“İçimizdeki bu derin acılarla albüm duyurusu yapmaya dahi çekindik... Bu kadar ağır bir dönemde kamera karşısına geçip dans ederek şarkılarımı tanıtacak ruh halinde değilim… ‘Hiçbir şey olmamış gibi’ davranmak bana yakışmaz.'

“En büyük obsesyonum temizlik ve hijyen. Bununla alakalı terapi alıyorum. Dünyanın en güzel kokusu ise çamaşır suyu.”

“Benden çok güzel dünya starı olur ama ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok beybi!”

“Salgın günlerinde unutulmaktan çok korkuyorum… Günde 7 kez evi süpürüyorum.”

Ece Seçkin’in Filmografisi

Ece Seçkin’in Filmografisi

  • Ece Seçkin sadece sesiyle değil, ekranlardaki konuk rolleriyle de dikkat çekti. İşte yer aldığı yapımlar:

  • - 2016 – Paramparça (Star TV)

  • - → Dizinin 58. bölümünde kendisi olarak konuk oyuncu oldu.

  • - 2018 – Söz (Star TV)

  • - → 45. bölümde kısa bir sahnede yer aldı, yine kendini canlandırdı.

  • - 2018 – Kafalar Karışık

  • - → Komedi filmi, konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

  • - 2018 – Cumali Ceber 2

  • - → Sinema filmi, kısa bir sahnede konuk oyuncu olarak yer aldı.

Ece Seçkin'in Diskografisi

Ece Seçkin'in Diskografisi

Albümler

  • 2024 – Spektrum (DMC)
  • → Ece Seçkin’in müzikal tarzını cesurca genişlettiği, elektronik ve pop karışımı parçalar içeriyor.

EP'ler

  • 2012 – Bu Ne Yaa (Doğulu Productions)

  • → Çıkış EP'si, Ece Seçkin’i geniş kitlelere tanıtan ilk büyük adım.

  • 2015 – Aman Aman (DMC)

  • → Hit single’larla dolu; dans listelerinde üst sıralarda yer aldı.

  • 2016 – Zamanım Yok

  • → Enerjik ve pop ağırlıklı parçalardan oluşuyor.

Single’lar

  • 2014 – Şok Oldum (DMC)

  • 2018 – Dibine Dibine

  • 2019 – Geçmiş Zaman (DGL)

  • 2020 – Acayip İyi

  • 2021 – Yastık (DMC)

  • 2022 – Zafer İçin DoğanlarSen Hala OrdasınGüzelim

  • 2023 – Masum

  • 2024 – Atlantis (EMC Records)

Ece Seçkin'in Güncel Projeleri

Ece Seçkin'in Güncel Projeleri

2025 itibarıyla Ece Seçkin, müzik kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. Mayıs ayında yayınladığı 'Spektrum' albümüyle sektöre geri dönüş yaptı. Spektrum’un ardından Haziran 2025’te çıkan son single'ı güçlü melodisiyle öne çıktı. Seçkin, bu projeleriyle sadece müzik listelerinde değil, sahnede de kendine has enerjisiyle fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Ece Seçkin Ödülleri ve Adaylıkları

Ece Seçkin Ödülleri ve Adaylıkları

2013

  • - Türkiye Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı → Aday gösterildi

  • - Pal FM Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı → Aday gösterildi

  • - Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Solist → Kazandı

2015

  • 5. Yakındoğu Üniversitesi Video Müzik Ödülleri – Yılın Klibi (Hoşuna mı Gidiyor?) → Kazandı

  • - Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Şarkı → Kazandı

  • Arel Üniversitesi 4. Medya ve Sanat Ödülleri – En Beğenilen Kadın Çıkış Şarkısı → Kazandı

  • DMC Ödülleri – Dijital Satış Ödülü → Kazandı

2016

  • İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Medya Festivali Ödülleri – En İyi Kadın Sanatçı → Kazandı

  • DMC Ödülleri – Dijital Satış Ödülü (Hoşgeldin Ayrılığa) → Kazandı

2017

  • 6. TURKMSIC Yılın En’leri Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Pop Şarkıcısı → Kazandı

  • Yeditepe Üniversitesi 5. Dilek Ödülleri – En İyi Şarkı (Adeyyo) → Kazandı

  • - Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist → Aday gösterildi

2018

  • 45. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Klip (Dibine Dibine) → Aday gösterildi

  • - Altın Kelebek Ödülleri – Yılın Şarkısı → Aday gösterildi

  • KKTC – Türkiye Yılın En İyileri Ödülleri – Yılın En İyi Klibi → Kazandı

2021

  • 47. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Kadın Şarkıcı → Aday gösterildi
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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