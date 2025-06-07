Şarkıcı Ece Seçkin Kimdir? Ece Seçkin Kaç Yaşında? Kiminle Evli?

“İçimizdeki bu derin acılarla albüm duyurusu yapmaya dahi çekindik... Bu kadar ağır bir dönemde kamera karşısına geçip dans ederek şarkılarımı tanıtacak ruh halinde değilim… ‘Hiçbir şey olmamış gibi’ davranmak bana yakışmaz.'

“En büyük obsesyonum temizlik ve hijyen. Bununla alakalı terapi alıyorum. Dünyanın en güzel kokusu ise çamaşır suyu.”

“Benden çok güzel dünya starı olur ama ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok beybi!”

“Salgın günlerinde unutulmaktan çok korkuyorum… Günde 7 kez evi süpürüyorum.”