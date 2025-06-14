Ünlü Oyuncu Aybüke Pusat'tan HPV Aşısı Paylaşımı

Rahim ağzı kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri. Kadınları ölüme götüren bu kanseri önlemek aşıyla mümkün. Bu aşısı, insan papilloma virüsüne (HPV) karşı bağışıklık kazandıran bir aşıdır. Virüs, rahim ağzı (serviks) kanserine neden olurken HPV aşısı bu kanseri önlenmesinde en önemli araçtır.

Toplamda üç doz yapılması gereken HPV aşısı pek çok ülkede ücretsiz uygulanıyor. Ancak Türkiye'de tek dozu yaklaşık 3 bin TL.