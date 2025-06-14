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Ünlü Oyuncu Aybüke Pusat'tan HPV Aşısı Paylaşımı

Ünlü Oyuncu Aybüke Pusat'tan HPV Aşısı Paylaşımı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.06.2025 - 14:15

Rahim ağzı kanserini önleyen ve kadınlar için hayati önem taşıyan HPV aşısı yıl sonunda ücretsiz uygulanacak. Karar sevinçle karşılanırken bir destek de oyuncu Aybüke Pusat'tan geldi. Pusat, Instagram hesabından 'En iyi haber' sözleriyle bir paylaşım yaptı.

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HPV aşısı 2025 sonunda ücretsiz olacak. Peki, HPV aşısı nedir?

HPV aşısı 2025 sonunda ücretsiz olacak. Peki, HPV aşısı nedir?

Rahim ağzı kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri. Kadınları ölüme götüren bu kanseri önlemek aşıyla mümkün. Bu aşısı, insan papilloma virüsüne (HPV) karşı bağışıklık kazandıran bir aşıdır. Virüs, rahim ağzı (serviks) kanserine neden olurken HPV aşısı bu kanseri önlenmesinde en önemli araçtır. 

Toplamda üç doz yapılması gereken HPV aşısı pek çok ülkede ücretsiz uygulanıyor. Ancak Türkiye'de tek dozu yaklaşık 3 bin TL.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HPV aşısının yıl sonunda ücretsiz olacağını duyurdu:

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'tan HVP aşısı paylaşımı.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'tan HVP aşısı paylaşımı.

Kadınlar için hayati öneme sahip HPV aşısının ücretsiz uygulanacak olması sevinçle karşılandı. Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ta bu sevindirici karara tepkisiz kalmadı. 'HPV aşısı ücretsiz oluyor' başlıklı bir gönderiyi Instagram hikayesinde paylaşan Pusat, 'Son zamanlarda aldığımız en iyi haber' notunu düştü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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