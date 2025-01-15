Yaptırmak İçin Hala Geç Değil: HPV Aşısı Nedir ve Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Kadınlarda yaş için bir üst sınır bulunmuyor. Cinsel yönden aktif olsa dahi her yaşta aşı yapılabilir ve aynı koruyuculuğa sahiptir. Ancak aşının içeriğinde bulunmayan diğer kanser yapıcı HPV tipleri aşıya rağmen kanser geliştirebilirler. Bu nedenle aşılı olunması durumunda dahi düzenli olarak doktor kontrolünden geçmek oldukça önemli.