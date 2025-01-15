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Yaptırmak İçin Hala Geç Değil: HPV Aşısı Nedir ve Ne Gibi Faydalar Sağlar?

etiket Yaptırmak İçin Hala Geç Değil: HPV Aşısı Nedir ve Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 22:01

HPV günümüzde en fazla rastlanan, cinsel yolla aktarılabilen enfeksiyonlardan biri. HPV aşısı da bundan korunmak için en etkili yöntemlerden biri. Peki HPV aşısı ne gibi faydalar sağlar? Gelin birlikte bakalım...

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İlk olarak "HPV aşısı nedir?" onunla başlayalım.

İlk olarak "HPV aşısı nedir?" onunla başlayalım.

HPV aşısı, kişileri HPV’nin bazı türlerine ve bunların hastalık yapıcı etkilerine karşı koruyan bir aşı. Ancak çoğunlukla virüsün genital bölgede siğillere ve kansere yol açan tiplerine karşı koruma sağlar.

HPV'nin bilinen pek çok farklı türü mevcut. Aşı tam da bunlar için koruma sağlıyor.

HPV'nin bilinen pek çok farklı türü mevcut. Aşı tam da bunlar için koruma sağlıyor.

•Rahim ağzı kanserlerinin %80’ine yol açan 16 ve 18 tipindeki virüslere,

•Genital siğillerin %90’ına yol açan 6 ve 11 tipindeki virüslere,

•31, 22, 45, 52 ve 58 tipi, çeşitli (rahim, anüs, vulva, vajina, penis ve gırtlak) kanserlere yol açan HPV türlerine karşı koruma sağlar.

HPV aşısı çocuklar için cinsiyet fark etmeksizin 11-12 yaşında yapılabiliyor.

HPV aşısı çocuklar için cinsiyet fark etmeksizin 11-12 yaşında yapılabiliyor.

Kadınlarda yaş için bir üst sınır bulunmuyor. Cinsel yönden aktif olsa dahi her yaşta aşı yapılabilir ve aynı koruyuculuğa sahiptir. Ancak aşının içeriğinde bulunmayan diğer kanser yapıcı HPV tipleri aşıya rağmen kanser geliştirebilirler. Bu nedenle aşılı olunması durumunda dahi düzenli olarak doktor kontrolünden geçmek oldukça önemli.

HPV aşısının dozları yaş aralıklarına göre değişkenlik gösteriyor.

HPV aşısının dozları yaş aralıklarına göre değişkenlik gösteriyor.

9 yaşından itibaren kız ve erkeklere HPV aşısı yapılabilir. 9-14 yaş arası 2 doz HPV aşısı tavsiye edilir. 14-26 yaş arası ise 3 doz HPV aşısı öneriliyor. 

HPV aşısı ilk doz sırasında kişi 9 – 14 yaş arasındaysa; 

  • İlk doz HPV aşısı: Belirlenen bir tarihte 

  • İkinci doz HPV aşısı: İlk HPV enjeksiyonundan 6 ay sonra 

HPV aşısı ilk doz sırasında kişi 15-26 yaş arasındaysa 

  • İlk doz HPV aşısı: Belirlenen bir tarihte 

  • İkinci doz HPV aşısı: İlk HPV enjeksiyondan 2 ay sonra (İlk dozdan sonra bir aydan önce olmayacak şekilde) 

  • Üçüncü doz HPV aşısı: İlk HPV enjeksiyondan 6 ay sonra (İkinci dozdan sonra 3 aydan önce olmayacak şekilde) uygulanır.

Peki HPV aşısının koruması ne zaman başlar ve ne kadar süreyle devam eder?

Peki HPV aşısının koruması ne zaman başlar ve ne kadar süreyle devam eder?

HPV aşısının koruyucu antikor düzeyi, 2. Doz HPV aşısından sonra başlar ve 10 yıl süreyle devam eder.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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