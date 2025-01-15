Yaptırmak İçin Hala Geç Değil: HPV Aşısı Nedir ve Ne Gibi Faydalar Sağlar?
Yaptırmak İçin Hala Geç Değil: HPV Aşısı Nedir ve Ne Gibi Faydalar Sağlar?
HPV günümüzde en fazla rastlanan, cinsel yolla aktarılabilen enfeksiyonlardan biri. HPV aşısı da bundan korunmak için en etkili yöntemlerden biri. Peki HPV aşısı ne gibi faydalar sağlar? Gelin birlikte bakalım...
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İlk olarak "HPV aşısı nedir?" onunla başlayalım.
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HPV'nin bilinen pek çok farklı türü mevcut. Aşı tam da bunlar için koruma sağlıyor.
HPV aşısı çocuklar için cinsiyet fark etmeksizin 11-12 yaşında yapılabiliyor.
HPV aşısının dozları yaş aralıklarına göre değişkenlik gösteriyor.
Peki HPV aşısının koruması ne zaman başlar ve ne kadar süreyle devam eder?
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